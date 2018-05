VIDEO. Mariage princier: Ce que Harry aurait dit à Meghan à l'église

Harry et Meghan se sont parlé à l'arrivée devant l'autel de la mariée, le 19 mai 2018, à Windsor. — Jonathan Brady / POOL / AFP

C’est la question que tous les spectateurs se sont posé samedi, devant la télé. Qu’est-ce que Harry a bien pu dire à Meghan, alors que celle-ci arrivait devant l’autel pour que la cérémonie de mariage puisse commencer ? Après avoir remercié son père, le prince de Galles, d’avoir mené sa fiancée jusqu’à lui - le père de Meghan n’ayant pas pu faire le déplacement - Harry aurait eu ses mots : « Tu es magnifique. »

Sur cette première phrase, on observe un certain consensus chez les observateurs. C’est sur la suite que les avis divergent. Quand certains comprennent « I missed you » (tu m’as manqué), d’autres y voient un « I’m shitting it » (je me chie dessus) qui aurait fait rire les deux mariés. Deux salles, deux ambiances.

La cérémonie s'est ensuite parfaitement déroulée, et les curieux ayant fait le déplacement jusqu'à Windsor, ont été témoins du baiser entre les deux mariés sur les marches de l'église.