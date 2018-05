Mariage princier: Victoria Beckham moquée sur sa tenue pour avoir l'air d'aller à un enterrement

Même le mariage princier ne l’aura pas fait sourire. Victoria Beckham est arrivée avec son époux David Beckham​ ce samedi à Windsor pour célébrer l’union du prince Harry et de Meghan Markle et, comme à son habitude, elle ne respirait pas la joie de vivre.

Quelques minutes après le mariage, les termes «Victoria Beckham» s’affichaient en trending topic [sujet le plus discuté] sur Twitter. Pourquoi ? Pour sa tête d’enterrement et sa tenue jugée « choquante » par certains.

Non seulement son expression du visage s’est fait remarquer à son arrivée à la Chapelle St George, mais la couleur de sa robe – bleu très foncé — n’a pas laissé non plus indifférent outre-Manche. Certains se sont demandé si elle allait à des funérailles ou à un mariage.

Victoria Beckham dressed like she’s going to the funeral of Meghan Markle’s single life. A grieving queen. #RoyalWedding pic.twitter.com/earKBQUrIP

Does @victoriabeckham even know how to smile?! You’re at the Royal Wedding. You look beautiful. Hot husband. Super rich. Why would you not smile? #royalwedding #beckhams