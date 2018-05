VIDEO. Mariage princier: D'Elizabeth II à Meghan Markle, des mètres de dentelle et des milliers de perles

Les robes de mariée des princesses, c'est sacré ! — Montage photo/SIPA

Quelques milliers d’euros, des mètres de dentelles et des centaines de perles. Si l’on connaît peu de détails, pour l’heure, de la robe de mariée de Meghan Markle, une chose est sûre : pour devenir une princesse (une vraie !), on ne peut être vêtue d’une simple robe blanche, encore moins façon meringue. Classe, standing et tradition sont les maîtres mots, pour une cérémonie réussie, et pour - surtout - éviter les tirs groupés de la fashion police !

En 1953, c’est le couturier royal Norman Hartnell qui a dû opérer en secret, pour trouver la robe idéale pour le mariage de la reine d’Angleterre, Elizabeth II. Résultat : pas moins de 10.000 perles, des cristaux, du satin duchesse et de la soie blanche. Brodée, évidemment.

Pour celle de Lady Diana, exit les perles : place aux paillettes. Avec une traîne de… 7,62 mètres de long ! Plus soft du côté de Kate Middleton avec une traîne de « seulement » 2,7 mètres, de la dentelle de Caudry, et du satin blanc et ivoire.

Meghan Markle, qui se marie pour la seconde fois, fera-t-elle aussi fort ?

