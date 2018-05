VIDEO. Mariage princier: On a goûté les gâteaux de la pâtissière de Meghan et Harry (et ce n'est pas top)

Les gâteaux de Violet Cakes sont-ils à la hauteur du mariage princier? — C.WEICKERT

De nos envoyées spéciales à Londres

Dans seulement quelques heures, Meghan Markle et le prince Harry, deviendront mari et femme, pour le meilleur, et peut-être pour le pire. Mais avant de connaître les joies de la vie conjugale, les deux tourtereaux devront survivre à la journée de samedi, à la cérémonie de mariage, au tour en calèche, aux danses endiablées, aux coupes de champagne, et au très attendu « wedding cake ».

Un gateau bio, au citron et à la fleur de sureau, réalisé par la cheffe pâtissière Claire Ptak, propriétaire de la pâtisserie Violet Bakery. Présent à Londres pour suivre ce mariage de l’année au plus près, 20 Minutes a testé un échantillon de douceurs en vente chez Violet, et vous donne son verdict. Indice : on ne miserait pas dessus pour notre propre anniversaire…