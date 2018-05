VIDEO. Mariage princier : A Londres, la folie des souvenirs bat son plein

L'image du couple princier se décline à l'infini dans les magasins de souvenirs à Londres. — Mathilde Cousin/20 Minutes

Sur des torchons, des porte-clés, des assiettes, des soucoupes, des plats… L’image du prince Harry et de Meghan Markle se décline à l’infini dans les magasins de souvenirs londoniens, à la veille de leur union dans la chapelle Saint-George, au château de Windsor.

Entre les souvenirs, les boissons et la nourriture vendus pendant le mariage - lors duquel les pubs et cafés pourront fermer plus tard - et les ventes de vêtements inspirées par les tenues de la mariée, le Centre pour le commerce de détail (Centre for Retail Research) estime que les retombées économiques avoisineront 120 millions de livres.

Selon le cabinet de consultants Brand Finance, le mariage royal pourrait même rapporter au total plus d’un milliard de livres (1,14 milliards d’euros) en 2018, dont 300 millions de livres grâce au tourisme.