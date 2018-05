VIDEO. Mariage princier: Avant Meghan, le Prince Harry, c'était fiestas de fou, bagarre et photos nu

Le Prince Harry au Botswana, en 2007. — Rex Features/SIPA

Après avoir longtemps été perçu comme le vilain petit canard de la famille royale - fumeur de canabis, fêtard invétéré, célibataire endurci voire dépressif - le Prince Harry fait désormais la fierté de sa grand-mère et de son père. Casé, enfin !

Mais même s’il s’apprête à passer la bague au doigt de l’actrice américaine, Meghan Markle, et semble, aujourd’hui, plutôt apaisé et mature, difficile d’oublier les soirées de folies du jeune héritier.

Harry, dans ses plus jeunes années, était plutôt fougueux. En 2004, il dégoupille, en sortant du club londonien très sélect, Pangaea, et met une droite à un photographe. Un an plus tard, scandale ; le prince apparaît déguisé en nazi lors d’une soirée costumée. Sept ans plus tard, pour ses 28 ans, il se retrouve nu comme un ver, à Las Vegas, après avoir perdu une partie de strip-billard.

Heureusement pour Meghan, ça, c’était avant.