Spike Lee organise une fête VIP... Vanessa Paradis sublime sur les marches...

Le réalisateur américain Spike Lee à Cannes. — HBE/HSS/WENN.COM/SIPA

Vendredi 16 mai

Spike Lee organise une fête VIP

Après avoir rencontré un franc succès avec la projection de son film BlacKkKlansman, le réalisateur américain Spike Lee a donné une fête en bord de mer avec des amis dont Naomi Campbell, John David Washington et Adam Driver. Le producteur qui n’était pas revenu depuis 1991 pour son film Jungle Fever a célébré sa « standing-ovation » comme il se doit. « Naomi menait le jeu pendant que Chris Tucker enflammait la piste », a décrit une source à Page Six. Vers 1 heure du matin, Spike Lee s’est levé et a dansé sur une banquette en agitant un tambour suivi par Adam Driver. D’après la source, l’alcool a coulé à flots.

Vanessa Paradis sublime sur les marches

L’actrice et chanteuse Vanessa Paradis a fait son grand come-back au festival de Cannes jeudi. Elle a monté les marches pour la projection du film Un couteau dans le cœur de Yann Gonzalez aux côtés de ses deux partenaires à l’écran, Nicolas Maury et Kate Moran. Pour l’occasion, la star au sourire légendaire a misé sur une robe de soirée lamée signée Chanel qui lui a valu d’attirer tous les regards.

Heidi Klum officialise avec Tom Kaulitz sur le tapis rouge

Premier tapis rouge à deux pour Heidi Klum et Tom Kaulitz, le musicien du groupe Tokio Hotel. Le mannequin allemand de 44 ans s’est présenté à la soirée caritative amfAR jeudi soir au bras de l’artiste de 28 ans. Les deux amants qui sont ensemble depuis quelques mois seulement, sont arrivés à l’aéroport de Nice mercredi avant d’aller déjeuner au restaurant de l’Eden Roc, rapporte Pure People. Cette officialisation précoce est surprenante d’autant plus qu’en 2016, le top modèle était à la Croisette avec son compagnon de l’époque, Vito Schnabel, mais ne s’était pas affichée avec lui.