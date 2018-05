VIDEO. Mariage princier: Le prince Charles conduira Meghan Markle à l’autel

Deux princes à son bras ! Alors que le père de Meghan Markle ne peut pas conduire sa fille à l’autel à la suite de son opération du cœur, le palais de Kensington vient d’annoncer dans un communiqué que c’est le prince Charles​ qui le remplacera.

An update on the #RoyalWedding: pic.twitter.com/wfJ6ZFyzHi