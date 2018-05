VIDEO. La mère de Meghan Markle a rencontré la famille royale

L'actrice et future femme du prince Harry, Meghan Markle — WENN

Les derniers préparatifs se mettent en place pour le mariage de Meghan Markle et du prince Harry et il était plus que temps que les parents des futurs mariés se rencontrent. C’est désormais chose faite. Comme le raconte le Telegraph, Doria Ragland, la mère de la future mariée, a rencontré le prince Charles et sa femme, la duchesse de Cornouailles, Camilla.

Led by Director James Vivian, the St. George's Chapel Choir were in rehearsal for the wedding of Prince Harry and Ms. Meghan Markle yesterday. #RoyalWedding pic.twitter.com/jAORFeV6Ca — The Royal Family (@RoyalFamily) May 17, 2018

Dans la plus pure tradition britannique, ils se sont retrouvés autour d’une tasse de thé à la veille du mariage. Le père de Meghan Markle était absent. Comme l’a confirmé Meghan Markle hier, il ne l’accompagnera pas jusqu’à l’autel et ne peut faire le déplacement (il vit au Mexique) à cause de son état de santé. Thomas Markle Sr. s’est fait opérer du cœur cette semaine après avoir fait une crise cardiaque la semaine précédente.

Répétitions générales

A Windsor en tout cas, les dernières répétitions battent leur plein. A cette occasion, la mère de Meghan Markle a également rencontré le prince William et son épouse la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, ainsi que leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, né le mois dernier. Le Telegraph précise qu’ils ont beaucoup de choses en commun, étant tous des adeptes du yoga.

While the details of Ms. Meghan Markle's Wedding Dress won't be revealed until Saturday, with the help of @RCT, take a look at what other Royal Brides have worn on their Wedding Day: https://t.co/ZmZMEXU37U#RoyalWedding pic.twitter.com/QbT0jl6zI5 — The Royal Family (@RoyalFamily) May 16, 2018

Aujourd’hui, Doria Ragland doit rencontrer la reine Elizabeth II.