VIDEO. Mariage princier: Le prince Harry et Meghan snobent la famille royale belge

Le prince Harry et sa fiancée, Meghan Markle, le 25 avril 2018 à Londres. — ddie Mulholland For Th/SIPA

600 personnes seront présentes au mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Peu de membres de familles royales européennes sont conviés à la noce. Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique n’ont pas reçu d’invitation officielle. « Nous n’avons reçu aucune invitation officielle au Palais royal », a confirmé Patrick Renault, directeur de la communication de la Cour à La Dernière Heure.

Il est possible qu’un membre de la famille royale belge proche du couple britannique ait été invité. « Nous ne sommes pas au courant », a encore précisé la Cour au quotidien belge.

Un mariage plus intime que celui de Kate et William

Le mariage princier sera plus intime que celui de Kate et William, qui comptait trois fois plus d’invités. « Il a été décidé qu’une liste officielle de dirigeants politiques - britanniques et internationaux - n’était pas nécessaire pour le mariage du prince Harry et de madame Markle », a indiqué un porte-parole du palais de Kensington dans un communiqué en avril. Que nos amis belges se rassurent, même Theresa May, la Première ministre britannique, ne fait pas partie des invités.