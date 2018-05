Le rappeur Snoop Dogg a quelques révélations à faire sur Madonna et Tupac

Comme la plupart des histoires du rappeur Snoop Dogg, tout commence avec un peu d’herbe, mais cette fois-ci, c’est justement grâce à l’absence de cette substance qu’il s’est retrouvé face à Tupac et Madonna. Comme il l’a raconté lors d’un entretien avec Howard Stern relayé par Rolling Stone, il attendait dans les coulisses du Saturday Night Live quelque part dans les années 1990, les poches désespérément vides.

Hear Snoop Dogg tell Howard Stern about the time Tupac brought Madonna and weed to #SNL https://t.co/WbxJsEG8E9 pic.twitter.com/icxMwA5VsF