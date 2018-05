VIDEO. Bruxelles: «Je redoute le moment où tu vas me manquer vraiment»... Un dernier hommage à Maurane, sobre et en musique

La cérémonie d'obsèques de la chanteuse belge Maurane. — M.Libert / 20 Minutes

Maurane est morte à 57 ans, le 7 mai, à son domicile de Bruxelles.

Les causes du décès ne sont toujours pas connues.

Plusieurs centaines de personnes ont assisté à ses obsèques, jeudi matin.

Sans fanfare ni trompette, mais au son du piano et de la guitare. La chanteuse belge Maurane est morte à 57 ans, le 7 mai, à son domicile bruxellois. Ce jeudi matin, ses proches et ses admirateurs lui ont fait leurs adieux. La très sobre cérémonie d’obsèques a été célébrée en l’église Notre-Dame-des-Grâces, à Woluwe-Saint-Pierre, une commune proche de Bruxelles.

Dès le début de matinée, les fans sont arrivés pour prendre place derrière les barrières installées devant l’église, face à un écran géant sur lequel allait être retransmise la cérémonie. Ceux qui ont apporté des fleurs peuvent accéder au perron de l’édifice pour y déposer leur bouquet, à l’instar de Thomas, un Français de 35 ans : « J’ai rencontré Maurane il y a quatre ans, dans le cadre d’une association contre le sida, explique-t-il. Elle était chaleureuse, mais on sentait aussi qu’elle était une écorchée vive ».

Devant une petite tonnelle, des anonymes patientent pour écrire un mot dans le livre de condoléances. « Je lui ai dit qu’elle n’était pas loin, seulement de l’autre côté du chemin », souffle Véronique qui a assisté à une dizaine de concerts de l’artiste. Dans la file d’attente, on s’interroge : « On dit beaucoup de choses sur son décès », affirme une fan. « Elle n’était pas bien », déplore une autre.

Une heure avant le début de l’office, prévu à 11h, des photos de la chanteuse sont diffusées sur l’écran géant. En fond sonore, des chansons de Maurane, évidemment. Les invités commencent à arriver en ordre dispersé. Outre la famille, quelques artistes, amis de la défunte, ont fait le déplacement. Michel Fugain, Muriel Robin, Pascal Obispo, Zazie ou encore Francis Cabrel et Lara Fabian. « Elle a été la meilleure Marie-Jeanne de toutes les représentations de Starmania », affirme Luc Plamondon, le compositeur.

« Je redoute le moment où tu vas me manquer vraiment »

L’arrivée du corbillard se fait sous les applaudissements des quelque 400 fans massés devant l’église. Mais c’est dans le silence que les invités présents dans l’édifice accueillent le cercueil. Après quelques mots du prêtre, c’est Lou, la fille de Maurane, qui prend la parole. Le texte est bouleversant. « Je redoute le moment où tu vas me manquer vraiment », conclut-elle, la voix étranglée de sanglots.

Les hommages se succèdent, ponctués de musiques de l’artiste interprétées par ses anciens musiciens. « Les chanteuses ne meurent pas, ta voix était la vie dans toutes ses dimensions », lance Arnould Massart, pianiste de Maurane pendant de longues années.

La cérémonie se termine sur un triptyque pour cordes composé par le père de l’artiste. Il est un peu plus de midi. Dehors, on entend les rires des enfants provenant d’une école toute proche. La foule applaudit une dernière fois la chanteuse. « Ce n’est jamais un adieu quand on aime les gens », assure Francis Lalanne.