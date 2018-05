Igor Bogdanov et Julie Jardon complices... Farrah Abraham a oublié sa culotte...

Igor Bogdanov et Julie Jardon à Cannes. — LOIC VENANCE / AFP

Jeudi 17 mai

Igor Bogdanov et Julie Jardon de nouveau complices sur les marches

Julie Jardon et Igor Bogdanov se sont montrés très proches et complices à l'occasion de la montée des marches du film Solo : A Star Wars Story, ce mardi. Et pourtant, on pensait qu’ils ne pouvaient plus se voir, après que le mannequin de 24 ans a porté plainte contre le scientifique et animateur de télévision pour « violation de domicile ». Après les rapprochements de cet hiver, les ex semblent avoir renoué des liens… Ils ont même été aperçus ensemble à une soirée VIP, rapporte le Pure People.

Farrah Abraham a oublié de mettre une culotte…

La star de la téléréalité américaine Farrah Abraham a eu un « accident de robe » en se rendant à un défilé de mode organisé en marge du Festival de Cannes, mardi. Portant une robe au haut transparent et orné de cristaux avec un bas fendu jusqu’au haut de la hanche, l’Américaine a dévoilé son anatomie. S’il est courant que de nombreuses célébrités abandonnent les sous-vêtements pour respecter la forme de leur tenue, Farrah Abraham a définitivement manqué de subtilité. Mais imperturbable et sereine, elle a continué de poser devant les photographes comme si de rien n’était.

Farrah Abraham Didn't Have To Worry About Panties ... She Went Commando at Cannes Film Festival https://t.co/wKiOVeANf2 — TMZ (@TMZ) May 16, 2018

La robe transparente d’Estelle Lefébure

Glamour et élégance sont les mots d’ordre sur le tapis rouge cannois. Estelle Lefébure a su les appliquer avec brio. Le mannequin et actrice de 52 ans a assisté à la projection du film Burning de Lee Chang-Dong. Elle a opté pour une création de Yanina Couture, une robe longue transparente, avec de larges fleurs noires et ceinturée à la taille. Elle a accessoirisé sa tenue de grosses boucles d’oreilles brillantes et a misé sur un maquillage naturel et frais.