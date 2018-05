VIDEO. Mariage princier: Copines ou ennemies? Kate et Meghan ont trouvé un terrain d’entente

BFF A l’approche de leur mariage, Meghan Clarke et le prince Harry volent la vedette au couple aîné, Kate et William…

Les deux couples princiers britanniques, Kate et William d'un côté, Meghan et Harry de l'autre, le 12 mars 2018 — Paul Grover/AP/SIPA

Depuis plusieurs jours, il n’y en a, évidemment, que pour Meghan et Harry dans les médias britanniques, et mondiaux. Le mariage du second fils de Diana et de l’ex-actrice américaine Meghan Markle obnubile les Britanniques. La cérémonie de samedi, diffusait dans le monde entier, promet d’attirer plusieurs centaines de millions de téléspectateurs. Peut-être même un milliard.

Par ailleurs, les observateurs estiment qu’il s’agira du plus cher mariage de célébrités de tous les temps… De quoi éclipser celui de Kate et William ? « Certainement pas, estime George Pemberton, journaliste au Sun. Nous avons réalisé plusieurs éditions spéciales autour du mariage et on note bien que les ventes sont moins importantes. Le mariage de Kate et William était historique, celui-ci est sympathique, frais, gai… »

Pour le spécialiste de l’actualité de la famille royale, il n’y a d’ailleurs aucune rivalité entre les deux couples. « A l’initiative de Kate, les deux frères et leurs épouses se sont montrés ensemble à plusieurs reprises. Ils donnent l’image d’une famille unie et joyeuse. William et Harry se sont toujours très bien entendus. Et Kate a un caractère facile. »

Haters gonna hate

Une partie des lecteurs de tabloïds anglais semblent espérer que les deux belles-sœurs se détestent mais il n’en est rien. « On reçoit beaucoup de courriers qui fantasment une jalousie réciproque entre Kate et Meghan, rigole George Pemberton. Des gens, soi-disant bien informés et introduits au Palais, prétendent avoir des preuves de leur détestation mais en réalité, les deux couples se voient assez peu. Ils sont bien occupés. Mais à chaque rencontre, on constate une belle alchimie, une complicité. »

Des observateurs ont noté que les deux futures belles-sœurs ne s’étaient jamais rencontrées seule à seule. Le spécialiste des couples princiers n’y voit pas l’indice d’une mésentente pour autant : « Meghan n’a pas demandé de conseils à Kate parce que sa position est très différente, et inédite. Et elle s’en sort très bien jusque-là. »

Good deal

Pourtant, Kate et William se font clairement voler la vedette depuis plusieurs jours. La naissance de leur troisième enfant est, presque, passée inaperçue. « Kate est ravie de cette situation, estime l’expert en communication publique et auteur Sam Dangremond. Elle a expliqué à plusieurs reprises qu’elle souhaitait que sa famille, et surtout ses enfants, sont moins exposés médiatiquement. Meghan et Harry détournent l’attention de son bébé, c’est parfait pour elle. »

D’ailleurs, le jeune Louis ne sera pas présent à la cérémonie. Et même si George et Charlotte sont attendus de pied ferme par les photographes dans leurs tenues d’enfants d’honneur. Leur passage devrait être éclair selon George Pemberton : « Les invités ne s’attardent pas devant les photographes dans les cérémonies de mariage royal. Il y aura une scène publique du baiser, puis une photo de famille mais je pense qu’à ce moment-là, Kate et William, et les enfants, se tiendront plutôt sur un côté, pas au centre. »