VIDEO. Mariage princier: «Un peu de rêve dans ce monde de brutes»

Le prince Harry et Meghan Markle prêts pour le mariage. — Shutterstock/SIPA

Le prince Harry et l’actrice Meghan Markle se marient samedi à la chapelle Saint-George sur le terrain du château de Windsor.

Des milliers de personnes et les médias du monde entier sont attendus pour célébrer le mariage royal.

Les internautes de 20 Minutes témoignent de leur attraction pour les «Royals»

Une cérémonie qui fait également rêver nos internautes.

Plus que trois petits jours avant le D-Day ! Samedi 19 mai, se tient à l’ouest de Londres, au château de Windsor, LE mariage entre le prince Harry et l’actrice Meghan Markle. La cérémonie promet d’être un mélange de strass, de glamour et bien évidemment, de chapeaux. Ce n'est pas la reine Elizabeth II qui devrait nous démentir. Et il n'y a pas que le public britannique qui attend ce moment avec une grande impatience. Eurostar n'annonce pas moins qu'une augmentation de 24% du nombre de passagers voyageant de Paris vers Londres ces vendredi 18 et samedi 19 mai (10.000 arrivées dans la capitale britannique pour la seule journée du 18 mai) ! L'événement ne manque d’ailleurs pas de faire vibrer nos internautes.

Un conte de fées moderne

Anaïs ne pourra malheureusement pas être dans la foule mais si elle avait pu, elle « aurait pris le premier avion ». Son engouement tient tout d’abord à la personnalité du prince Harry : « Il a vécu des choses difficiles (perdre sa maman très jeune) ce qui l’a rendu fort et proche de son peuple, l’Angleterre l’a materné en compensation. C’est un homme charitable qui cumule les œuvres humanitaires, à l’image de Lady Diana. En plus de ça, il est drôle, abordable, toujours souriant. Il est l’archétype même du prince charmant ! » . Que d'éloges ! Sans compter la symbolique Un conte de fées moderne, rien de mieux pour nous redonner un regain d’optimisme et de rêves. » Nathalie ne louperait l’événement pour rien au monde, elle aussi sera devant sa télévision : « J’ai regardé celui de son frère et celui de leur maman. C’était une belle femme et je l’aimais beaucoup. » Pour elle, c’est aussi un moyen de s’échapper des drames de l’actualité : « Un peu de rêve dans ce monde de brutes. »

«Un peu de rêve dans ce monde de brutes»

Fabienne a le même sentiment. Ce mariage serait un moyen de s’évader de « toutes ces actualités morbides ». Samedi, devant son petit écran, elle va « se régaler les yeux ». Nathalie veut croire avant tout à une belle histoire d’amour entre les deux tourtereaux : « Ils semblent très épris, leur décontraction et leur empathie séduisent. Tous mes vœux de bonheur. » Quant à Chantal, elle souhaite faire de cette journée, un moment spécial : « Je vais regarder la cérémonie à la TV confortablement installée loin de l’agitation et des bousculades. Ce sera certainement un grand moment de plaisir partagé par beaucoup de monde. »

Une journée inoubliable

Pour Valeria, c’est encore beaucoup mieux. Elle va vivre la magie de l’instant en direct. En week-end à Londres de vendredi à dimanche, elle fera le déplacement samedi au château de Windsor. Ce sera la première fois qu’elle assistera à une telle cérémonie et elle a hâte.

Elle nous confie que Meghan Markle est « son actrice préférée ». Elle adore son interprétation de Rachel Zane, formidable assistante juridique dans les sept premières saisons de Suits : Avocats sur mesure. Elle l’imagine aussi gentille, compatissante et agréable que dans la série.

Elle voit le mariage royal comme un grand concert, en beaucoup plus somptueux. Elle se doute bien que ce sera difficile d’approcher le couple du jour de très près mais elle espère bien prendre un maximum de photos. Les quatre moments les plus importants pour elle ? « L’entrée de Meghan dans la chapelle Saint-George, le fameux oui entre les deux époux, le moment de la sortie et celui où ils salueront la foule. » Tout le lustre de la famille royale, les drapeaux anglais partout, les flashs qui crépitent et les yeux qui scintillent. Le conte de fées sera partagé.