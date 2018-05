Iris Mittenaere et Kev Adams, complices au stade

Iris Mittenaere à Cannes le 10 mai 2018. — Timm/face to face/Shutt/SIPA

De quoi relancer les rumeurs d’idylle entre les deux stars. Iris Mittenaere et Kev Adams ont assisté ensemble, alors que la rumeur les disait séparés depuis quelques mois, à la défaite du PSG face à Rennes 2 à 0 au Parc des Princes ce samedi.

Iris Mittenaere et Kev Adams, complices dans les gradins du Parc des Princes https://t.co/b4hHzCg3tN pic.twitter.com/tU31enc5Lh — Paris Match (@ParisMatch) May 14, 2018

Miss Univers et l’humoriste ont été photographiés discutant et plaisantant dans les gradins. Iris Mittenaere a été aperçue en train de poser sa tête sur l’épaule de Kev Adams, selon Paris Match. Les deux personnalités ont toujours refusé de confirmer ou non qu'ils étaient bel et bien en couple.