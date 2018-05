VIDEO. Mariage princier: Titres de noblesse, résidence... Cinq choses à savoir sur la future vie de Meghan Markle et du prince Harry

Que vont devenir Meghan et Harry? — Lubomirski/Shutterstock/SIPA

Samedi midi, Meghan Markle et le prince Harry se diront oui, pour le meilleur et pour le pire. Par cette union, la Californienne de 36 ans intégrera la très prestigieuse famille royale d’Angleterre, pourra prendre le thé avec la reine, jouer avec ses dorgis, ou encore avoir de folles conversations avec le prince George​, le membre le plus badass de la royauté britannique. Du moins on l’espère… Si le monde entier aura les yeux rivés sur les mariés dans quelques jours, en quoi consistera la vie des jeunes mariés une fois passée le jour J ?

Où passeront-ils leur lune de miel ?

Si rien n’a été confirmé pour le moment, des rumeurs veulent que les deux tourtereaux s’envolent pour la Namibie après leur mariage. Mais Meghan et Harry devront patienter quelques jours. « Le couple partira en lune de miel, mais pas dans la foulée. Ils auront leur première obli­ga­tion de couple marié la semaine suivant la céré­mo­nie », a annoncé le porte-parole de Kensington Jason Knauf, tel que le rapporte Gala. Aucune information concernant cette première obligation n’a toutefois été révélée.

Où habiteront-ils ?

Depuis quelques mois, Meghan et Harry vivent à Nottingham Cottage, un chalet comportant deux chambres dans l’enceinte de Kensington Palace. Avant leur mariage, Kate et William y ont aussi séjourné. Comme le rapporte le site de Marie Claire britannique, il est très peu probable que les jeunes mariés déménagent hors de Kensington, notamment pour des questions de sécurité. L’une des hypothèses est qu’ils déménagent dans un appartement plus grand à Kensington Palace, plus confortables pour les enfants à venir. Et pour leurs vacances, les tourtereaux devraient hériter du cottage York dans le comté de Norfolk, un cadeau d’Elisabeth, rapporte le site du Harpers Bazaar.

Quels titres de noblesse porteront-ils ?

Comme le veut la tradition, le souverain de la couronne d’Angleterre offre un titre de noblesse aux hommes mariés de la famille royale. Selon les médias britanniques, Harry, et sa future femme Kate, devraient recevoir les titres de Duc et Duchesse de Sussex, actuellement vacants. De même, ils devraient également acquérir des titres en Ecosse, et en Irlande du Nord. Concernant Meghan, n’étant pas née de sang royal, elle ne pourra jamais porter le titre de princesse. Au mieux, elle pourra prétendre à celle de « princesse Henry de Galles » [son futur mari Harry], précise Paris Match. Enfin, pour ce qui est de l’ordre de succession actuel, Harry est bien loin du trône… Baby Louis, le dernier bébé de Kate et William, a relégué le fils cadet de Lady Di à la 6e place, derrière le prince Charles, le prince William, le prince George, la princesse Charlotte, et le petit prince Louis.

Quelle vie mèneront-ils ?

Une vie probablement pleine de contraintes, sous protection permanente, concentrée sur les activités caritatives de la famille royale. Harry étant ambassadeur de la jeunesse du Commonwealth, son épouse et lui devront parcourir le monde pour représenter la couronne. Le couple sera donc sans cesse sous les feux des projecteurs, épié seconde après seconde par des paparazzis guettant le moindre faux pas. Bon courage Meghan.

Meghan sera-t-elle heureuse ?

En se mariant avec Harry, Meghan a dû tirer un trait sur son blog The Tig, ses réseaux sociaux, mais aussi ses nombreux engagements humanitaires. En d’autres termes, d’énormes sacrifices pour épouser l’homme qu’elle aime. Espérons que la famille royale lâche du lest…

