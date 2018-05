Mariage princier: L’ex d’Harry, les blagues du prince Philip… Tout ce qui pourrait pourrir la cérémonie

SURPRISE! Après la lettre du demi-frère de Meghan Markle et la fausse paparazzade de son père, on fait le tour de tout ce qui pourrait ruiner le mariage (la liste est longue)...

Harry et Meghan se diront «oui» samedi 19 mai. — GEORGES ROGERS/SIPA

A quatre jours du mariage du prince Harry et de sa fiancée, Meghan Markle à Windsor, près de Londres, on retient notre souffle. Les futurs époux ont déjà eu leur lot d’obstacles, entre la lettre au vitriol du demi-frère de Meghan, Thomas Markle Junior, le scandale de la fausse paparazzade et la probable absence de son père pour la conduire à l’autel.

C’est la loi des séries pour les deux tourtereaux -et surtout pour la comédienne-. Un peu comme devant un soap raté, on attend le dénouement de l’intrigue la boule au ventre, tiraillé entre la peur et l’incrédulité. Que peut-il arriver de pire maintenant ? Beaucoup de choses : une blague lourde, une ex jalouse, une «Pippa Middleton»… On fait le tour de tout ce qui pourrait ruiner (encore plus) la cérémonie.

Meghan Markle ne trouve personne pour l’accompagner jusqu’à l’autel

Epouser Meghan Markle avait tout d’un choix disruptif pour le prince Harry : elle est divorcée, « star » hollywoodienne, plus âgée que son futur époux et elle traîne un certain nombre de casseroles (sa famille)… Pour couronner le tout, la voilà abandonnée par son père pour faire le chemin jusqu’à l’autel. Selon TMZ, Thomas Markle ne viendra pas à la cérémonie. Il se sentirait honteux d’avoir organisé une mise en scène de fausse paparazzade. Personne n’a été annoncé pour le remplacer. Il n’y a plus qu’à espérer que le prince William se dévoue.

Harry se rend compte qu’il aime toujours son ex

Chelsy Davy avec qui le prince Harry a vécu une longue histoire d’amour fait partie des invités du mariage. Harry a rencontré Chelsy, fille d’un richissime organisateur de safari zimbabwéen, en 2004 en Afrique du Sud où il était en voyage, ils vivent une longue passion de sept ans avant de se séparer. S’ils sont restés bons amis, on n’est pas à l’abri d’un retournement de situation. Et si Harry nous faisait une « Ross » (de Friends) et se trompait de prénom au moment de l’échange des consentements ? Gloups.

Une blague raciste de Papy Philip

Le mari de la reine Elizabeth est bien connu pour ses blagues politiquement incorrectes teintées de racisme ou de sexisme. En 1986, il avait recommandé à des étudiants britanniques en stage en Chine : « Ne restez pas trop longtemps, sinon vous allez avoir des yeux bridés ». En 2009, il lâche à une troupe de danseurs noirs : « Vous êtes tous de la même famille ? ». Bonne ambi avec papy Phiphi. Meghan Markle étant métisse, le discours du prince Philip pourrait rapidement déraper. Petit conseil : ne lui laissez pas le micro !

Une invitée fait une « Pippa Middleton » à Meghan Markle

Kate Middleton n’oubliera probablement jamais la robe fourreau de crêpe ivoire, signée Alexander McQueen, de sa sœur, Pippa, à son mariage. Le 29 avril 2011, la demoiselle d’honneur de Kate a littéralement volé la vedette de sa sœur aînée. Avec 600 invités triés sur le volet -parmi lesquels, on compte Victoria Beckham et l’autre ex d’Harry, la sublime blonde Cressida Bonas-, espérons que Meghan Markle ne vive pas la même épreuve que la duchesse de Cambridge. C’est déjà suffisant d’arriver seule à l’autel !

