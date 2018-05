La surprenante nouvelle couleur de cheveux de Catherine Deneuve...Marion Cotillard ramasse sa boucle d'oreille avec classe...

Catherine Deneuve à Cannes le 14 mai 2018. — Vianney Le Caer/AP/SIPA

Mardi 15 mai

La surprenante nouvelle couleur de cheveux de Catherine Deneuve

Catherine Deneuve a abandonné son blond ensoleillé légendaire pour un brun sombre et chaud. Une nouvelle couleur qui donne à l’actrice incontournable un air mystérieux de femme fatale. Ce changement capillaire radical a subjugué le public au cours d’une soirée en marge du rendez-vous du 7e art dimanche, relate le magazineGala. Sublime et sexy dans une robe noire moulante à l’étoffe scintillante et au bustier de fourrure, l’actrice de 74 ans a pris la pose devant les photographes.

I AM GOING INSANE CATHERINE DENEUVE AT CANNES pic.twitter.com/iCZxuKYGgv — ً (@deneuveing) May 13, 2018

Marion Cotillard ramasse sa boucle d’oreille avec classe

L’actrice Marion Cotillard rayonne sur le tapis rouge cannois et ne cesse d’émerveiller le public avec ses tenues qui lui siéent parfaitement. Samedi 12 mai au soir, alors que l’actrice a foulé le tapis rouge pour l’iconique montée des marches, un petit incident s’est produit : elle a perdu une boucle d’oreille. La star a ramassé le bijou imposant et brillant en pliant une jambe au sol et prenant appui sur l’actrice Amélie Daure. Le bijou récupéré, elle l’a replacé discrètement à son oreille et a repris la pose sous le crépitement des flashs.

Marion Cotillard à Cannes le 12 mai 2018. - Matt Baron/Shutterstock/SIPA

Les ex Gilles Lellouche et Mélanie Doutey posent ensemble

Ce n’est pas parce qu’ils ne sont plus ensemble qu’ils doivent être ennemis. Gilles Lellouche et Mélanie Doutey se sont affichés complices au cours du photocall du film Le Grand Bain de l’acteur lui-même. Le couple s’était séparé en 2013 après onze ans de relation et une petite Ava accueillie en 2009. Gilles Lellouche a donné un rôle à son ex-compagne dans son dernier film, elle y interprète le personnage de Clem.