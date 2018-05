Cardi B supprime son compte Instagram... Ryan Reynolds est un homme sensible...

Cardi B au MET Gala le 8 mai 2018. — Charles Sykes/AP/SIPA

Mardi 15 mai

Cardi B supprime son compte Instagram après un clash

Cardi B est une célébrité très active sur les réseaux sociaux où elle partage de nombreux aspects de sa vie avec ses fans mais cela ne se produira peut-être plus. La jeune rappeuse de 25 ans a supprimé son compte Instagram et son profil Twitter est dorénavant fermé au public. A l’origine de cette décision radicale, un différend entre l’ancienne stripteaseuse et la compositrice Azealia Banks. Cette dernière a tenu des propos dénigrants, vendredi dernier sur l’antenne de la radio « The Breakfast Club Power », à l’égard de la future maman et interprète de Bodack Yellow. Azealia Banks a notamment dit que Cardi B était « une caricature de la femme noire », et l’a assimilée à une analphabète.

Blessée, Cardi B a réagi sur la Toile : « Une femme qui trouve constamment satisfaction à dénigrer les femmes noires ne peut pas essayer de les défendre parce que cela l’arrange ! La différence entre toi et moi est que je n’ai jamais prétendu être ou représenter quelqu’un que je ne suis pas. Je suis arrivée jusqu’ici en étant moi-même. Je peux parler deux langues couramment. Ce n’est pas parce que je confonds certains mots, que j’oublie d’utiliser des virgules ou que j’en orthographie mal, que je suis illettrée ou stupide. Et le fait que je rigole et parle un peu plus fort ne fait pas de moi une caricature ! […] Prie pour ton propre succès au lieu de prier pour la chute d’autres personnes. »

Ryan Reynolds assume son côté sensible

Ryan Reynolds est un homme sensible. Alors que le couple assistait à l’avant-première de Deadpool, le père de deux enfants a déclaré : « Oh, je suis un peu plus [sensible que Deadpool]. J’ai toujours été sentimental - depuis que je suis gamin », rapporte People. Le couple d’acteurs semble avoir passé une bonne soirée ce soir-là, la vedette a pris des selfies avec sa compagne.

Blake Lively, sublime aux couleurs de Deadpool pour soutenir Ryan Reynolds https://t.co/H7wDLPe85w pic.twitter.com/3mOMamGQux — Paris Match (@ParisMatch) May 15, 2018

Rita Ora soutenue par son ex Rob Kardashian sur Twitter

Rita Ora a été vivement critiquée vendredi après la sortie de son single Girls, en collaboration avec Bebe Rexha, Cardi B et Charlie XCX. Sur le titre, la chanteuse de 27 ans dit notamment : « Parfois, je veux juste embrasser des filles, des filles / Je suis excitée, je suis ouverte d’esprit/ je suis 50/50, et je ne m’en cacherai jamais. » Des paroles qui ont déplu à certains internautes qui ont considéré que ces paroles renforçaient les stéréotypes dépréciatifs des femmes lesbiennes et bisexuelles, salissant « l’amour pur de toute une communauté ». Rita Ora a tenté de se justifier en expliquant dans un tweet que la chanson était inspirée de son expérience personnelle.

Son ex, Rob Kardashian, a retweeté son post et l’a accompagné d’émojis saluant son geste. Une interaction qui n’a pas échappé à l’œil de lynx des Twittos qui ont lâché un flot de commentaires interrogateurs.