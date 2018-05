La robe transparente de Marion Cotillard fait sensation... Helen Mirren chute...

Marion cotillard au Festival de Cannes le 12 mai 2018. — James McCauley/Shutters/SIPA

Lundi 14 mai

La robe transparente de Marion Cotillard A fait sensation sur les marches

Marion Cotillard a assisté samedi à la projection du long-métrage Les filles du soleil d’Eva Husson. Et l’actrice de 42 ans s'est une fois de plus fait remarquer pour son élégance et son glamour. Vêtue d’une robe noire en mousseline et transparente du créateur Guy Laroche, la star du cinéma a révélé sa silhouette de rêve. Si sa poitrine et son entrejambe étaient couverts d’un bandeau, ses jambes et son ventre, eux, étaient visibles sous le voile léger. Joli.

Helen Mirren chute sur sur la plage de l’hôtel Martinez

Un moment de solitude dont l’actrice britannique aurait sûrement bien aimé se passer… Helen Mirren a offert au Festival de Cannes sa seconde chute, rapporte Madame Figaro. Le premier incident similaire s’était produit en 2016, lors de la montée des marches de La Fille inconnue, des frères Dardenne. La star avait trébuché à la 22e marche des 24 que comprend le célèbre escalier cannois. Samedi, l’actrice est à nouveau tombée, boulevard de la Croisette, sur la plage de l’hôtel Martinez. Alors qu’elle venait de rencontrer la presse, elle a perdu l'équilibre, attirant tous les flashs environnants. Imperturbable, la star de 73 ans s’est rapidement relevée, le sourire aux lèvres.

Loana bien dans sa nouvelle silhouette

A l'occasion de la 71e édition du Festival de Cannes, Loana fait son come-back sur le tapis rouge. L’ex star de la téléréalité n’y avait pas été aperçue depuis 2009, date à laquelle elle s’y était rendue avec Massimo Gargia. Cette année, c’est « un ami » qui l’a invitée, a déclaré la femme de 40 ans auprès de Closer. La personnalité de la télévision s’est préparée pour sa montée des marches : styliste, maquillage et coiffure, elle a pensé à tout ! « [Avec] ma nouvelle silhouette, c’est que du bonheur. On m’aurait proposé de les monter il y a deux ans, j’aurais été plus réticente, moins confiante. On est regardé à la loupe sur le tapis rouge ! », a confié Loana au magazine.