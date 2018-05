Elisabeth Moss veut être mère... Entre Ariana Grande et Mac Miller, c'est fini...

Elisabeth Moss le 20 avril 2018 à Los Angeles. — Jordan Strauss/AP/SIPA

Vendredi 11 mai

Elisabeth Moss veut être mère

L’actrice Elizabeth Moss, l’héroïne de la série The Handmaid's Tale a déclaré dans une interview pour le magazine Marie Claire qu’elle voulait être mère. Si la star de 35 ans avoue qu’elle ignore comment cela arrivera car elle est très prise par sa carrière et n’a pas beaucoup le temps de sortir, elle a déclaré qu’elle envisageait la maternité. « J’aime l’idée de transmettre ce que ma mère m’a appris. Ce n’est pas fait pour tout le monde, et je ne savais pas si [c’était fait] pour moi, mais dernièrement, [j’ai réalisé que] c’est le cas », a-t-elle révélé au magazine féminin.

❤️ @dior @marieclaireuk A post shared by Elisabeth Moss (@elisabethmossofficial) on May 7, 2018 at 5:16am PDT

Entre Ariana Grande et Mac Miller, c’est fini

Après un an et demi de romance, la chanteuse américaine Ariana Grande, et le rappeur Mac Miller ont décidé de mettre un terme à leur relation. La jeune femme de 24 ans a posté un texte à ce sujet sur sa « story » Instagram accompagné d’une photo d’eux deux se faisant un câlin. « C’est l’une des personnes les plus importantes de ma vie ! Je le respecte et l’adore infiniment même si notre relation change », a-t-elle écrit. « L’amour inconditionnel n’est pas égoïste. C’est vouloir le meilleur pour cette personne même si pour l’instant, ce n’est pas toi ». Une source a déclaré à TMZ que les emplois du temps surchargés des deux artistes sont à l’origine de leur rupture mais qu’ils resteraient proches : « Ils restent les meilleurs amis du monde comme cela a toujours été le cas et continueront à s’aimer profondément ».

La photo de Mac Miller et la chanteuse Ariana Grande partagée par cette dernière sur sa - @arianagrande Capture d'écran Instagram

Khloé Kardashian dévoile un bras de sa fille, True Thompson

L’arrivée au monde de la fille de Khloé Kardashian et Tristan Thompson s’est faite dans un climat particulier. Le scandale sur l'infidélité du basketteur a assombri l’heureux événement. Mais la star de la téléréalité semble prête à laisser ce malheureux épisode derrière elle et à avancer. Aperçue récemment au match de basket de son compagnon, Khloé Kardashian veut prouver que sa petite famille reste soudée et que cette petite secousse n’a rien changé. Jeudi, la nouvelle maman a posté sur sa « story » Instagram une photo d’elle où on aperçoit un petit bout du bras de sa fille, True.