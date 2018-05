VIDEO. Mort de Johnny Hallyday: «La douleur fait partie de ma vie quotidienne»: Laeticia se confie sur Instagram

Mickey Rourke a publié une photo de Johnny et Laeticia sur Instagram. — CAPTURE INSTAGRAM / MICKEY ROURKE

« Vous pouvez acheter le style, mais vous ne pouvez pas acheter la classe. Véritable amour (Laeticia et Johnny). Réserve-moi une place (RIP) », a écrit Mickey Rourke en légende d’une photo de Johnny et Laeticia Hallyday sur Instagram dimanche. La veuve de la star décédée le 6 décembre ​dernier a réagi à cette publication et s’est livrée sur son deuil. « Merci Mickey pour cette belle pensée », écrit-elle avant de se confier sur son état.

« J’ai des petits hauts et de très très gros bas. Je m’effondre et je me relève encore et encore. Toutes ces premières fois sans mon homme sont extrêmement violentes. La douleur fait partie de ma vie quotidienne malheureusement. Je dois apprendre à vivre avec aussi bien qu’à vivre sans lui. Il me manque comme tu ne peux pas imaginer », écrit-elle à propos de Johnny qu’elle décrit comme une béquille « sur laquelle [elle pouvait se] reposer ».

« L’amour est beaucoup plus fort que tout ».

Laeticia se confie aussi sur ses deux filles qui l’accompagnent dans cette épreuve. « Jade et Joy, mes amours, m’aident beaucoup. Elles sont exceptionnelles et mes meilleures alliées et, d’une certaine façon, elles me guident sur ce chemin. Elles sont éblouissantes de sagesse et de paix, elles sont extraordinaires comme leur père et ne sont qu’amour et gentillesse. Je suis fière de les voir grandir avec tant de force et de résilience. L’amour est beaucoup plus fort que tout ».

Après la mort de Johnny, Laeticia était restée discrète jusqu’à la parution d’une interview fleuve pour Le Point en avril, en plein cœur d’une bataille judiciaire pour l’héritage du chanteur qui l’oppose aux aînés de la star, David Hallyday et Laura Smet.

>> A lire aussi : Des experts en communication jugent la prise de parole de Laeticia

>> A lire aussi : VIDEO. Entre photos sexy et hommage à son papa, Laura Smet communique grâce à Instagram