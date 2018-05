VIDEO. Mariage princier: Meghan Markle et le prince Harry font un choix de musique étonnant

Meghan Markle et le prince Harry se diront oui le samedi 19 mai. — Matt Dunham/AP/SIPA

Le détail risque de surprendre - si ce n’est choquer - les fans. A l'approche du mariage entre le Prince Harry et sa fiancée, la comédienne Meghan Markle, le 19 mai prochain au château de Wind­sor, des informations commencent à fuiter sur la cérémonie. Le couple a bien décidé de tourner le dos à la tradition et de s’offrir un mariage moderne. La musique d’ouverture du bal en est bien la preuve.

Elton John jouera en live

Selon le Mirror, Meghan Markle et le prince Harry auraient choisi I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) de Whitney Houston pour accompagner leur première danse. Plusieurs autres titres des années 1980 devraient être diffusés pendant le mariage. Sans oublier la performance en live d’Elton John qui a annulé deux concerts de Las Vegas pour assister à l’événement.

Six cents personnes ont été invitées à la cérémonie de mariage tandis que plus de 2.600 autres ont été conviées dans le parc du château pour assister à l’arrivée du prince Harry, de sa fiancée et de leurs invités ainsi qu’à la procession en calèche au départ du château.

