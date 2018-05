Le chanteur Zayn Malik et la top Gigi Hadid se sont retrouvés

Le chanteur Zayn Malik et la top Gigi Hadid — WENN

Est arrivé ce qui devait arriver : le chanteur Zayn Malik et le mannequin Gigi Hadid se sont retrouvés. Après une rupture déchirante le mois dernier, force est de constater que le couple n’est pas capable de supporter l’éloignement. Pour preuve, la top-modèle de 22 ans et le chanteur de 25 ans ont été pris en photo dimanche dernier alors qu’ils se baladaient dans les rues de New York.

The family couldn’t be happier ❤️

Safaa and Trisha liked some Zigi pictures 💕 pic.twitter.com/BOJmprqdfH — Zayn&Gigi News (@ZigiFacts) May 1, 2018

Si sur les premières photos obtenues par le DailyMail, Gigi Hadid semble plutôt en retrait, adossée à un mur de brique rouge du quartier de Soho, elle finit par succomber à l’insistance de Zayn Malik qui l’embrasse finalement.

Mise en scène ou vraies retrouvailles ?

Si ces photos semblent aussi volées que ce baiser discret, Zayn Malik et Gigi Hadid sont suffisamment coutumiers du fait pour savoir qu’ils ne pouvaient pas se promener en plein jour dans les rues de New York sans être vus et, a fortiori, photographiés.

zayn and gigi really had a fake breakup for clout didnt they — tara (@likeavioIin) May 1, 2018

Sachant que l’ancien One Direction est sur le point de sortir son nouvel album, certains se demandent s’il s’agit d’une mise en scène ou vraies retrouvailles. À vous de voir.

>> A lire aussi : VIDEO. Zayn Malik fait le vide sur Instagram