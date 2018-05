La chanteuse Lily Allen a été harcelée par le même homme pendant sept ans

La chanteuse Lily Allen — WENN

En 2016, on apprenait que la chanteuse Lily Allen était victime de harcèlement par la même personne durant sept ans. Alex Gray, 31 ans, aujourd’hui condamné à un internement en hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée, avait été jusqu’à s’introduire chez la chanteuse lorsqu’il ne la menaçait pas avec des lettres laissées partout où elle allait.

My stalker is mentally ill, the authorities failed him, his illness escalated and no one seemed to notice or care. — Lily Allen (@lilyallen) June 18, 2016

Aujourd’hui, l’interprète de Somewhere Only We Know accepte de revenir sur cette expérience traumatisante qui a longuement affecté son quotidien. « J’ai été suivie jusqu’à il y a deux ans et demi, et c’était une expérience affreuse », a déclaré la chanteuse lors d’un entretien radiophonique relayé par le EveningStandard.

La police ne la croyait pas

« Il s’est introduit chez moi, et plus tard il a laissé entendre qu’il avait l’intention de me tuer. Ça m’a vraiment retournée. Ça n’avait pas été consigné par la police, ils essayaient de minimiser les faits », a ajouté Lily Allen.

My stalker had previously been arrested in relation to myself( not informed), years later his mother alerted the police that he had gone missing and travelled to London to kill a celebrity( I was still not informed) ,he broke into my house intending to put a knife through my face https://t.co/Pb3VU6EMcZ — Lily Allen (@lilyallen) January 22, 2018

Pour la chanteuse, le plus dur a certainement été de ne pas être crue tout de suite par les autorités, l’empêchant par la même occasion d’obtenir le soutien de sa famille et de ses amis. « Ce n’est qu’au moment du procès que j’ai su quelles étaient ses intentions », a conclu Lily Allen.

