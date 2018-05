VIDEO. Royal Baby 3: Le prince Charles aura mis dix jours avant de rencontrer son petit-fils Louis

PAPY L'agenda très chargé de l'héritier de la couronne l'a empêché pendant dix jours de voir le dernier né de Kate et William...

Le prince Charles et sa mère la reine Elisabeth II, au Royal Albert Hall à Londres le 21 avril 2018 — Shutterstock/SIPA

Enfin ! Le prince Charles a pu rencontrer son nouveau petit-fils, le prince Loui. Mercredi, soit dix jours après la naissance du « royal baby » de Kate et William, Charles a enfin trouvé un moment pour voir le bébé en chair et en couches. Le prince Louis, cinquième dans l’ordre de succession, porte le prénom du grand-oncle préféré de Charles, Louis Mountbatten, le grand-père qu’il n’a jamais eu selon ses propres mots. La relation a donc tout pour être très forte entre Charles et son troisième petit-enfant.

Des déplacements en pagaille

Mais qu’est-ce que le prince Charles a bien pu faire pendant ces dix jours pour ne pas trouver un moment pour se rendre à la résidence de son fils William, à Kensington Palace ? Après tout sa mère, la reine Elizabeth II, qui pour l’occasion a pris un hélicoptère, et sa femme Camilla Parker Bowles ont déjà eu l’occasion de rencontrer le bout de chou. Hé bien il faisait son job. Après un déplacement en haute Ecosse, au manoir familial de Birkhall, il est allé directement en France, dans la Somme, pour le centenaire de la Première Guerre mondiale.