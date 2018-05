VIDEO. Harcèlement: Le producteur Thomas Langmann est en garde à vue suite à une plainte de son épouse

Celine Bosquet et Thomas Langmann lors d'un dîner de gala à Paris le 13 mars 2017 — NIVIERE/SIPA

Thomas Langmann a été placé en garde à vue mercredi et a dû répondre aux enquêteurs suite à une plainte pour harcèlement de son épouse, Céline Bosquet, selon une information du Point. L’ex-journaliste de M6 et le fils de Claude Berri, toujours mariés mais actuellement en attente d'un jugement de divorce, vivent séparés depuis août 2017. Céline Bosquet a déposé une plainte le 30 mars après avoir reçu des menaces par téléphone de manière répétée. Déjà condamné en 2008 à quatre mois de prison avec sursis pour des faits de violences sur la mère de sa première fille, Thomas Langmann doit cette fois répondre à une accusation de harcèlement.

Des centaines de SMS

Toujours selon Le Point, Céline Bosquet accuse son mari de multiples addictions notamment à des drogues dures. « Il laissait entrer les dealers à domicile, avait-elle confié à un officier de police judiciaire lors de sa plainte du 30 mars. Je vous informe que j’ai très peur de lui et de ses fréquentations, car il a déjà usé de la violence et été condamné pour ça, qu’il s’en est pris à mon père et qu’il est toujours en proie à ses addictions. » Céline Bosquet a également montré de nombreux mails et SMS, jusqu’à dix par jours, que son mari lui a envoyé.