Zayn Malik toujours amoureux de Gigi Hadid... Cardi B au naturel....

Zayn Malik et Gigi Hadid ne sont plus ensemble. — Gregory Pace/Shuttersto/SIPA -

Jeudi 3 mai

Zayn Malik voudrait se remettre avec Gigi Hadid

Zayn Malik et Gigi Hadid ont récemment été photographiés alors qu’ils échangeaient un baiser. Un rapprochement qui survient seulement quelques mois après que le couple glamour a annoncé sa séparation. Les deux jeunes stars ne parvenaient pas à concilier leur vie sentimentale avec leurs obligations professionnelles respectives. Une source proche des deux célébrités a déclaré à la chaîne E ! que l’ex chanteur de « One Direction » souhaitait récupérer sa belle. « Zayn veut vraiment être avec [Gigi] et a été clair, elle lui manque et il ne supporte pas [la séparation] », a révélé la source. La jeune femme, quant à elle, éprouverait toujours des sentiments pour le chanteur de 25 ans mais serait « hésitante ». « Ils sont tous les deux très occupés par leur carrière et voyagent beaucoup, ce qui fait qu’il leur est très compliqué d’être en couple », a ajouté la source.

Cardi B au naturel pour un selfie

Cardi B, la rappeuse originaire du Bronx est connue pour ses looks très élaborés et sophistiqués mais, ce mercredi, la future maman s'est montrée le visage dépourvu de tout artifice. Sans perruque ni maquillage, la star de 25 ans a pris un selfie qu'elle a publié sur son compte Instagram. Elle a accompagné le post d'une légende : « Mets-moi à terre 9 fois, je m'en relèverai 10 ». Les fans de l'artiste ont adoré qu'elle se montre telle qu'elle est « vraiment ».

Blake Lively a « unfollow » Ryan Reynolds sur Instagram et il en est « très triste »

Le couple hollywoodien est très connu pour se troller mutuellement sur les réseaux sociaux, et Blake Lively a montré à son mari Ryan Reynolds qu’elle avait plus d’un tour dans son sac. Alors qu’il répondait à une interview sur une émission de radio australienne, l’acteur s’est amusé que sa conjointe se soit désabonnée de son compte Instagram, rapporte E !​. « Oui, elle l’a fait, j’en suis très triste », a-t-il ri. Et de poursuivre : « Ça craint vraiment, quelle terrible façon de découvrir que j’ai été expulsé de la maison, pour être honnête, c’est absolument terrible, je ne sais pas d’où vient cette rage. » La star de 41 ans a poursuivi dans l’humour en feignant qu’il allait devoir expliquer la situation à leur fille de 3 ans.