Kanye West créé de nouveau la polémique en qualifiant l'esclavage de «choix»

Sitôt de retour dans la vie publique, sitôt au cœur d’une polémique. La star américaine du rap Kanye West, déjà cible de critiques depuis qu’il a apporté un soutien appuyé à Donald Trump, a créé de nouveau la polémique mardi en qualifiant lors d’une interview l’esclavage de « choix ».

« On entend parler de l’esclavage qui a duré 400 ans. Pendant 400 ans ? Ca ressemble à un choix », a déclaré le rappeur de Chicago dans un entretien au site d’info people TMZ à l’occasion de la sortie prochaine de ses deux nouveaux albums (version longue visible ici). Le mari de Kim Kardashian, peu avare de sorties médiatiques, a développé : « Nous sommes dans une prison mentale. J’aime le mot "prison" parce que "esclaves" est trop lié aux Noirs ».

Après le tollé provoqué sur les réseaux sociaux par son commentaire, il a réagi sur Twitter. « Je sais bien sûr que les esclaves n’ont pas été enchaînés et mis dans des bateaux de leur gré », a-t-il écrit. « Ce que je veux dire, c’est que pour rester dans cette position alors que nous étions supérieurs en nombre, nous étions mentalement réduits en esclavage ». Il a ajouté : « Nous ne pouvons pas être emprisonnés mentalement pendant les 400 prochaines années ».

to make myself clear. Of course I know that slaves did not get shackled and put on a boat by free will

My point is for us to have stayed in that position even though the numbers were on our side means that we were mentally enslaved