Royal Baby: Kate et William ont opté pour le prénom Louis

Fin du suspense. Le troisième enfant de la duchesse de Cambridge Kate Middleton et du prince William, né ce lundi, a désormais un prénom (trois, en fait)… Ses parents ont opté pour Louis Arthur Charles. L'annonce a été officialisée ce vendredi matin. Le petit pourra par ailleurs être désigné comme son Altesse Royale, le prince Louis de Cambridge, a précisé le palais de Kensington.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ