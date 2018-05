VIDEO. «Meghan n'a qu'à porter un maillot de l'Angleterre pour se mettre les Anglais dans la poche»

INTERVIEW Le présentateur de BeiIN SPORTS et fan de la famille royale livre ses conseils à la future altesse…

Meghan Markle, qui a grandi aux Etats-Unis, débarque dans la patrie qui a vu naître le foot. — Shutterstock/SIPA

Samedi, le prince Harry va épouser Meghan Markle. Le même jour a lieu la finale de la FA Cup, la légendaire Coupe d'Angleterre.

Meghan, qui est née Américaine, va s'installer dans le pays de naissance du football. Darren Tulett, présentateur sur BeIN SPORTS, lui délivre avec humour quelques conseils sur le foot anglais.

Le prince Harry regardera-t-il un match de foot le jour de son mariage ? L’hypothèse est plus que probable : ce samedi 19 mai, le fils du prince Charles épouse à midi l’Américaine Meghan Markle. Et, à 16 heures se dispute la finale de la Coupe d’Angleterre, la FA Cup, dans le mythique stade de Wembley. Une journée chargée, donc, pour le prince.

Et Meghan dans tout ça ? Nous sommes allés interviewer Darren Tulett, fidèle sujet de sa majesté, présentateur sur BeIN SPORTS, la chaîne qui retransmettra la finale. Il livre les clés du foot anglais à la future altesse royale.

Quelle équipe Meghan pourrait-elle supporter ?

On va connaître le jour de son mariage le titre qu’elle va porter. La rumeur, c’est que Harry et Meghan vont devenir duc et duchesse de Sussex. Le Sussex, c’est un comté du sud de l’Angleterre, où il y a la ville de Brighton (Darren Tulett y a grandi). Elle serait obligée de devenir fan de Brighton & Hove Albion ! Je suis prêt à lui apprendre les chansons !

Quels sont les liens entre la famille royale et le foot ?

Quand la reine a inauguré le nouveau stade d’Arsenal, elle a reçu les joueurs et Arsène Wenger. Des joueurs ont raconté qu’elle a glissé qu’elle est fan d’Arsenal. William, le futur roi, est supporter d’Aston Villa, mais on ne sait pas trop pourquoi. C’est peut-être parce qu’au début des années 80, Aston Villa a été champion d’Europe. Quand tu es petit, tu préfères supporter le premier que le deuxième ou le cinquième.

On dit souvent qu’en Angleterre le foot est une religion, c’est un cliché ?

Tout le monde a un club, ce n’est pas un cliché. En France, si tu arrêtes quelqu’un dans la rue et que tu lui demandes « tu es pour quel club ? », on est pas sûr que tu parles de foot. En Angleterre, même les mémés, même les petits enfants savent. Par exemple, ma mère, elle est pour Manchester United alors qu’elle n’est jamais allée à un match.

Quelles sont les particularités du foot anglais ?

Le poids de la tradition, et c’est aussi ce qu’elle va découvrir avec la famille royale. Le championnat anglais, c’est le plus ancien et la FA Cup c’est la première compétition. Les Anglais ont ça dans le sang.

Pourquoi la FA Cup est-elle importante pour les Anglais ?

La finale de la Cup, ça a toujours été le match le plus spécial. Quand j’étais petit, le match était diffusé à la télé. Il était diffusé sur la BBC à partir de midi. Tout le monde regardait, c’était l’événement. On vivait dans une petite maison et ce jour-là mon père avait le droit d’inviter des potes à la maison. C’était le seul jour où il avait le droit.

Vaut-il mieux que Meghan découvre le foot anglais avec ce match ou qu’elle attende la Coupe du monde ?

Ce serait pas mal qu’elle le découvre par ça, par rapport à la tradition. Après, si elle veut mettre les Anglais dans sa poche, elle n’a qu’à mettre le maillot de l’équipe d’Angleterre et montrer qu’elle supporte l’équipe pendant la Coupe du monde.

Pourquoi de nombreuses stars de la Premier League finissent-elles leur carrière aux Etats-Unis ?

Parce que les US, ça fait rêver. Quand on est footballeur, c’est facile de le vendre à sa famille. Mais, une fois qu’ils sont là-bas, ils le regrettent souvent, à cause des distances à parcourir pour chaque match.

