Beyoncé s'associe à Google pour offrir des bourses d'études

La chanteuse Beyoncé au Barclays Center de Brooklyn — WENN

Dans le sillage de son second show monumental à Coachella, Beyoncé a décidé d’offrir 100.000 dollars (82.000 euros) de bourse d’études supplémentaires via sa fondation BeyGOOD et en partenariat avec Google.org.

Il s’agira donc d’offrir quatre bourses d’une valeur de 25,000 dollars à des étudiants issus d’universités historiquement fréquentées par la population afro-américaine pour l’année 2018-2019. Parmi les établissements choisis se trouve la Texas Southern University de Houston, ville natale de Beyoncé.

Un rôle vital

« Google comprend le rôle vital que les universités noires jouent afin de délivrer une éducation culturellement responsable de grande qualité », a déclaré Maab Ibrahim, manageur du programme Google.org, lors d’une annonce relayée par Variety.

« Durant de nombreuses années, Google a lancé des programmes innovants pour réduire la distance entre la Silicon Valley et les universités ; nous sommes fiers de poursuivre notre engagement grâce au généreux don de Beyoncé. »