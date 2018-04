Meghan Markle se marie ce soir... dans la série «Suits»

Si le mariage princier entre le prince Harry et Meghan Markle est prévu pour le 19 mai prochain, l’actrice a un autre mariage à célébrer avant. En effet, ce mercredi soir, elle épouse le célèbre avocat Mike Ross, « le mari que j’ai toujours voulu ». Mais, et Harry ? Ah oui, son personnage de Rachel Zane dans la série Suits : Avocats sur-mesure se marie.

After seven seasons, the moment has finally arrived. Don't miss #MikeAndRachel say "I do" in the two-episode season finale, this Wednesday at 9/8c on @USA_Network. pic.twitter.com/wYkh9rLy0T