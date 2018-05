VIDEO. Invités, gâteau, coûts... Dix choses à savoir sur le mariage de Meghan Markle et du prince Harry

Meghan Markle et le prince Harry se diront oui le samedi 19 mai. — Matt Dunham/AP/SIPA

Dans quelques jours à peine, ils se diront enfin «oui». Mis à part un coup de théâtre de maboule, samedi, le prince Harry, 6e héritier de la couronne britannique (Baby Louis l’a fait reculer d’une case), épousera la Californienne Meghan Markle. Et c’est un véritable mariage princier qu’attendent nos deux tourtereaux : des invités triés sur le volet, des millions de téléspectateurs à travers le monde (et peut-être même plus loin qui sait), une reine d’Angleterre sur son 31, un frère jaloux, des dorgis… Bref, tous les ingrédients d’une union dont seuls nos camarades les rois et les reines ont le secret.

Vous ne dormez plus la nuit depuis des mois en vous demandant qui célébrera le mariage ? Des plaques d’eczéma recouvrent vos bras parce que vous souffrez de ne pas savoir qui chantera pour les mariés le jour J ? Vous brûlez de connaître qui confectionnera le gâteau ? Détendez-vous, 20 Minutes a toutes les réponses à vos questions.

Où se déroulera la cérémonie ?

Le mariage débutera samedi à 12 heures à la Chapelle Saint-George, au château de Windsor, dans l’ouest de Londres. Pour rappel, celui de Kate et William avait été célébré à l’Abbaye de Westminster. La cérémonie des petits jeunes sera conduite par le révérend David Conner, doyen de Windsor, et ce sera Justin Welby, l’archevêque de Canterbury, qui officiera lors de l’échange des consentements.

Combien d’invités seront présents ?

Six cents personnes ont été invitées à la cérémonie, de quoi faire pâlir une participante de Quatre mariages pour une lune de miel. Dehors, dans le parc du château, 2.600 autres assisteront à l’arrivée des tourtereaux. Grand absent du mariage, Baby Louis, le dernier bébé de Kate et William, âgé d’un an, ne sera pas de la partie. Malheureusement pour lui, il est bien trop jeune pour participer aux festivités. Ce n’est peut-être pas plus mal comme ça, quoi de plus agaçant que des enfants à un mariage ?

Qui accompagneront les mariés devant l’autel ?

Copains comme cochons, c’est tout naturellement qu’Harry a demandé à son frérot William d’être son témoin. En 2011, c’était l’inverse, le cadet avait alors accompagné l’aîné. Pour représenter Lady Di, décédée en 1997, son frère et ses deux sœurs seront présents. Pour ce qui est de Meghan, le palais de Kensington a confirmé que les deux parents de l’actrice se rendront à Londres. Sa mère accompagnera Meghan jusqu’à Windsor, et son père la conduira jusqu’à l’autel.

Qui risque de gâcher le mariage ?

Tout le monde le sait, aucun mariage n’est à l’abri d’un bel esclandre. Et entre nous, c’est aussi ça qui pimente ce type d’événements. Pour celui-ci, à part si Elisabeth abuse un peu trop du champagne, la crise pourrait surgir du côté de la mariée, et plus exactement de son demi-frère. Tom, le fils du père de Meghan, nourrit visiblement une haine profonde pour sa petite sœur, et ne s’en cache pas. « Alors que votre mariage royal se rapproche de jour en jour, il est devenu clair que c’est la plus grosse erreur dans l’histoire des mariages royaux, aurait déclaré l’Américain dans une lettre. Je suis navré que vous ne voyez pas la vraie Meghan que le monde entier connaît désormais. La tentative de Meghan de jouer le rôle d’une princesse comme une sous-actrice hollywoodienne est médiocre. » Voilà qui est dit. On imagine déjà Tom, tout nu (c’est mieux tout nu), devant Windsor, tentant d’annuler le mariage.

Quelle robe portera Meghan ?

Si le mystère plane encore sur la robe, il semblerait que ce soit une marque britannique, que revêtira Meghan. Selon le Daily Mail, la maison Ralph and Russo devrait s’occuper de cette tenue sertie de bijoux et de cristaux, pour la modique somme de 113.000 euros. Une information à prendre avec des pincettes, rien n’a été confirmé pour le moment.

Et ça coûte combien, un mariage princier ?

Ce n’est pas donné donné… Comme l’a estimé le site britannique d’organisation de mariage Bridebook, rapporte le Telegraph, le mariage de Meghan et Harry pourrait coûter environ 30 millions de livres, soit la modique somme de 34 millions d’euros. Dans cette estimation, le site compte plus de 300.000 euros pour la restauration, plus de 200.000 pour la boisson, 124.000 euros pour les fleurs, près de 7.000 pour les bagues, sans compter les frais de sécurité important… Un mariage princier, ça coûte un bras.

Où les deux tourtereaux fêteront-ils leur union ?

Après la cérémonie, Meghan et Harry paraderont dans la ville en calèche, puis se rendront à St George’s Hall pour fêter leur mariage avec leurs invités (un genre de vin d’honneur). Le soir, Charles, le père d’Harry, organisera une sauterie en petit comité, regroupant la famille et les proches des jeunes mariés.

Qui s’occupera du gâteau ?

La cheffe pâtissière Claire Ptak, propriétaire de la pâtisserie londonienne Violet Bakery, confectionnera un gâteau bio, « au citron et aux fleurs de sureau qui incorpore les saveurs vives du printemps ». Tout un programme.

Qui poussera la chansonnette ?

Selon le Mirror, Meghan Markle et le prince Harry auraient choisi I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) de Whitney Houston pour accompagner leur première danse. Plusieurs autres titres des années 1980 devraient être diffusés pendant le mariage. Sans oublier la performance en live d’Elton John. Of course.

Les invités feront-ils tourner les serviettes ?

C’est la grande question. Mais on espère que oui, évidemment. Que serait un mariage sans serviette ?

