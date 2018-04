Royal Baby 3: Quelle éducation offriront Kate Middleton et le prince Harry à leur 3e enfant?

ROYAUTE Le nouveau bébé sera-t-il bien entouré ? Kate et William seront-ils présents pour son éducation ? Claudia Joseph, journaliste et biographe de Kate Middleton, a répondu aux questions de « 20 Minutes »…

Kate et William donneront-ils une éducation strict à ce nouveau royal baby? — Chris Jackson/AP/SIPA

Kate et William viennent d’accueillir leur troisième enfant.

Les parents seront-ils présents pour ce « Royal Baby » ?

Et de trois ! Ce lundi, Kate Middleton, duchesse de Cambridge, a donné naissance à son troisième enfant, un petit garçon né vers 11h, pesant 3.8 kg, mais dont on ne connaît pas encore le prénom. Le palais de Kensington a précisé que le prince William était présent et que la maman et l’enfant se portaient bien. Après le prince George (4 ans), et la princesse Charlotte (2 ans), un nouveau petit garçon rejoint donc la fratrie.

Une famille royale certes, mais qui depuis la naissance de leur premier enfant, ne cesse de renvoyer une image moderne et exemplaire. Lors de leurs nombreux déplacements, Kate et William prouvent à quel point ils sont des parents présents pour leurs enfants, aimants, et n’ayant pas peur de le montrer, et maniant à la fois la patience, le calme et la fermeté. En sera-t-il de même avec le troisième ? A quelle éducation aura droit ce nouveau « Royal baby », le couple resserrera-t-il la vis, ou au contraire, fera-t-il preuve d’un peu de relâchement ?

Claudia Joseph, journaliste, biographe de Kate Middleton et auteure de How to Dress Like a Princess: The Secrets of Kate's Wardrobe (« Comment s’habiller comme une princesse : les secrets de la garde-robe de Kate »), a répondu aux questions de 20 Minutes à ce sujet.

Qui va s’occuper de ce royal baby ? Kate et William feront-ils appel à une armée de nurses ?

William et Kate sont tous deux des parents très présents et ils partagent les responsabilités dans l’éducation de leurs enfants. Ils seront aidés d’une nounou espagnole, Maria Teresa Turrion Borrallo, qui a rejoint la famille quand George avait huit mois. Elle a été formée au prestigieux Norland College et a enseigné l’espagnol à George et Charlotte.

Kate et William n’ont donc pas tendance à déléguer ?

Ce sont des parents très modernes, ils passent beaucoup de temps avec George et Charlotte. Ils aiment être avec leurs enfants, ils les emmènent en tournée autour du monde avec eux, en Australie, au Canada et en Europe. Je suis sûre qu’ils agiront de la même manière avec le nouveau bébé.

Peut-on dire que le couple a décidé de donner une éducation plus moderne à ses enfants, peut-être un peu moins stricte que les générations précédentes ?

Je pense que William et Kate sont des figures royales de notre époque, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont moins stricts. Nous avons déjà vu comment le prince George et la princesse Charlotte se comportaient admirablement bien en public. Ils font honneur à leurs parents.