Kate Middleton, le 1er avril 2018 à St George's Chapel. — Paul Grover/Shutterstoc/SIPA

Kate Middleton, l’épouse du prince William, a donné naissance à un garçon ce lundi, annonce le palais de Kensington. La duchesse de Cambridge a accouché vers 11h d’un bébé de 3,8kg. Le palais de Kensington précise que le prince William était présent et que la maman et l’enfant se portent bien.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.



The baby weighs 8lbs 7oz.



The Duke of Cambridge was present for the birth.



Her Royal Highness and her child are both doing well. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

La reine et le duc d’Edimbourg, ainsi que le prince Charles et la duchesse de Cornouailles, et le prince Harry sont « enchantés de la nouvelle ». Le prénom de l’enfant sera, lui, annoncé « en temps voulu ». Encore un peu de patience.

The Queen, The Duke of Edinburgh, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall, Prince Harry and members of both families have been informed and are delighted with the news. — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018

Kate Middleton avait été admise le matin dans une maternité de Londres en vue de la naissance du troisième enfant du couple. L’enfant prend la cinquième place dans l’ordre de succession au trône britannique, après son grand-père Charles, le prince de Galles, son père, le prince William, son grand frère prince George et sa grande soeur, princesse Charlotte.