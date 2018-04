Pippa Middleton enceinte de son premier enfant?... Kim Kardashian vous souhaite une bonne journée

Pippa Middleton et James Matthews — WENN

Lundi 23 avril 2018

Pippa Middleton enceinte de son premier enfant ?

Alors que sa soeur Kate vient d’entrer la maternité pour son troisième « royal baby », Pippa Middleton serait elle aussi enceinte. Selon The Sun, elle aurait même passé une échographie et serait à douze semaines de grossesse. S’il faut attendre une confirmation officielle, The Sun reste un pur tabloïd anglais, le timing est plutôt bon, puisque cela fera bientôt un an que Pippa est mariée avec l’homme d’affaires James Matthews.

Caroline Receveur affiche son « baby bump »

Une qui est bien enceinte, c’est Caroline Receveur. Après des mois de rumeurs et de démentis​, l’ex-star de téléréalité avait annoncé l’heureux événement à ses 2,5 millions de followers. Elle a profité d’un week-end ensoleillé à Saint-Tropez pour donner des nouvelles, à savoir que ça pousse, ça pousse. Dans un photoshoot posté sur Instagram, Caroline pose en maillot de bain et affiche un joli « baby bump ». Tout va bien.

Sun shine on my mind 💛 A post shared by Caroline Receveur (@carolinereceveur) on Apr 22, 2018 at 2:14am PDT

Kim Kardashian vous souhaite une bonne journée

Kim Kardashian a sa façon bien elle de souhaiter la bonne journée à ses fans et followers. Un bisou ? Une danse ? Une vidéo marrante ? Non, une photo très sérieuse, et très seins nus. What else ? Dimanche, Kim K a ainsi posté un cliché d’elle en pleine réflexion sur son lit défait, le drap remonté jusqu’à ses seins mais pas trop non plus. « Trop dure la vie, trop dur le dimanche parce que demain c’est lundi », semble-t-elle penser. Ou alors, elle prend juste la pose. Allez, bon lundi.