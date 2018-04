VIDEO. Laeticia Hallyday se recueille sur la tombe de Johnny avec des fans

Laeticia Hallyday, durant les funérailles de Johnny Hallyday, le 9 décembre 2018 — LUDOVIC MARIN/AP/SIPA

En pleine bataille judiciaire et médiatique, Laeticia Hallyday est de retour sur l’île de Saint-Barthélemy et sur la tombe de son défunt mari, Johnny. Une tombe sur laquelle elle se recueille plusieurs fois par jour révèle BFM TV, au milieu des messages des fans. « Cela me touche beaucoup tout cet amour qu’ils nous donnent. Ils sont très bienveillants, c’est aussi grâce à eux que mon mari continue à vivre », a-t-elle confié à la chaîne d’information en continu.

« Cela lui faisait plaisir que des gens viennent se recueillir »

A la surprise de certains fans présents, Laeticia n’hésite pas à leur dire d’approcher, de se recueillir avec elle. « Je me suis excusée parce que j’avais l’impression de lui voler ce moment, explique Chantal. Au contraire, elle m’a dit que cela lui faisait plaisir que des gens viennent se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday. »

Quant à cette affaire d’héritage, si Laeticia s'est déjà exprimée dans Le Point, elle a répété à BFMTV qu’elle a l’impression qu’on lui vole son deuil tous les jours : « Je ressens un vide immense, c’est déjà tellement dur. »