Monarchie britannique: La reine Elizabeth II s'offre un concert de stars pour célébrer ses 92 ans

HAPPY BIRTHDAY La reine d'Angleterre fête ses 92 ans ce samedi et assistera à un concert pour l'occasion...

La reine Elizabeth, en visite au champ de courses d'Ascot, le 23 juin 2017. — Tim Rooke/Shutterstock/SIPA

La reine aura-t-elle pile poil 92 ans d’écart avec le troisième enfant de Kate et William ? Ce serait probablement son plus beau cadeau. En attendant, arrière-petit-enfant en vue ou non, Elizabeth II va fêter ses 92 ans comme il se doit ce samedi.

Sting et Kylie Minogue (entre autres)

La reine d’Angleterre, née le 21 avril 1926, a l’habitude de fêter cet événement en privé, va tout de même se rendre à un concert donné en son honneur au Royal Albert Hall ce samedi. Une petite révolution à la cour.

La reine profitera des shows de Tom Jones, Kylie Minogue, Sting, Shaggy​ et Shawn Mendes. L’événement sera retransmis en direct sur BBC One et BBC Radio 2 pour le reste de ses sujets.