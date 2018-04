Katy Perry craque son pantalon en direct... Lio seins nus sur scène...

Katy Perry à une conférence de presse «American Idol» en janvier 2018. — Buchan/Variety/Shutters/SIPA

Vendredi 20 avril 2018

Katy Perry craque son pantalon en direct

Dans le jargon de la mode, on appelle cela un accident vestimentaire. Assise aux côtés de Lionel Richie, Katy Perry, jurée de la nouvelle saison d’American Idol aux Etats-unis, s’est mise soudainement à se marrer. « Je viens juste de déchirer mon pantalon », s’est-elle exclamée, avant de se lever pour montrer l’accroc au public et aux autres membres du jury. Puritanisme américain oblige, le logo de l’émission est apparu sur le derrière de la chanteuse lorsqu’elle a présenté ses fesses au public. Un incident qui a fait beaucoup rire la star.

Lio seins nus sur scène

Le mouvement Femen a célébré ses 10 ans ce jeudi à La Bellevilloise à Paris. Sur scène, Lio a rendu hommage au mouvement comme il se doit. Elle a chanté seins nus.

Quand j'avais soutenu les #femen10ans j'avais caché mes seins avec la pancarte. Je n'avais pas eu le courage de Lio pic.twitter.com/ETTszDzdwJ — Sérénade CHAFIK (@serenadechafik) April 19, 2018

Pink, la « Beauté 2018 » du magazine People

Depuis 1990, le magazine américain People met une fois par an, en couverture d’un numéro spécial « The Most Beautiful People » la ou les plus belles femmes de l’année. Version 2018 post-Me Too, ce numéro spécial s’appelle désormais « The Beautiful Issue ». Comprenez la célébration des plus belles personnes.

Le magazine américain People a choisi la chanteuse Pink pour faire la couverture de son numéro spécial. « Ce n’est pas un concours de beauté », explique le directeur éditorial Jess Cagle dans son édito. « Rien d’autre n’a changé. Comme toujours, il montrera de magnifiques femmes (et quelques hommes) de toutes les formes, tailles et couleurs, et célébrera les meilleures qualités de chacun(e) : la force, l’humanité et le talent. » Une description qui convient parfaitement à la rockeuse maman féministe.