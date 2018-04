Christian Karembeu ne veut plus que son ex-femme Adriana porte son nom

Christian et Adriana Karembeu, ici à Cannes le 12 avril 2010, sont séparés depuis sept ans. — BEBERT BRUNO/SIPA

Alors que son ex-femme remariée attend un premier enfant, Christian Karembeu n’exclut pas de poursuivre Adriana afin qu’elle cesse de porter son nom. Dans une interview publiée jeudi 19 avril dans journal suisse Le Matin, le champion du monde explique que cette situation le « dérange ».

Elle a gardé le nom de Karembeu

Ils se sont mariés en 1998. Mais la célébrissime top model des années 1990 et le footballeur ont fini par se séparer en 2011. Sept ans après ce divorce, la Slovaque n’a jamais cessé d’utiliser le patronyme de son ex-époux, en tout cas pour ses activités publiques. Même si, aujourd’hui remariée avec André Ohanian, elle a pris pour l’état-civil, le nom de son nouveau mari.

Aujourd’hui, alors qu’Adriana attend un enfant, Christian Karembeu ne veut plus qu’elle porte son nom. Et il le dit sans détour : « Je suis le premier à dire basta ! J’ai toujours voulu avoir des relations cordiales et je pense qu’il n’y a aucune animosité entre nous, mais oui cela me dérange énormément. J’espère que nous n’aurons pas à attendre que des juges décident à ce sujet. » Voilà qui est dit.

>> A lire aussi : «A l'état sauvage»: Adriana Karembeu, «le boulet» de Mike Horn au Népal?

>> A lire aussi : Le footballeur Emmanuel Petit estime avoir été réduit à un véritable «objet sexuel» après le Mondial 1998