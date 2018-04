VIDEO. Héritage de Johnny Hallyday: Laura Smet, en une de «Paris Match» et de «Gala», dénonce un «cirque» médiatique

POLEMIQUE « Je n’ai jamais fait d’interview pour Gala. Encore et encore on ne contrôle rien ! », s’énerve Laura Smet…

L'actrice Laura Smet à la cérémonie des Césars en 2018. — VILLARD/NIVIERE/SIPA

«David et Laura prennent le large » pour Paris Match, « Laura Smet, une victoire au goût amer » pour Gala. Les deux hebdomadaires consacrent cette semaine un dossier à Laura Smet, la fille aînée de Johnny Hallyday, au cœur d’une bataille juridique contre sa belle-mère, Laeticia Hallyday, dans le règlement de la succession de son père. Alors qu’elle va bientôt s’exprimer dans les médias, selon son avocat, Laura Smet s’est indignée contre ce « cirque » médiatique, dans un story sur Instagram.

Une femme « plus forte qu’on le croyait »

Gala dresse au travers des témoignages de proches de l’actrice le portrait élogieux d’une femme « plus forte qu’on le croyait » tandis que Paris Match décrit une Laura qui « n’a jamais été aussi belle qu’aujourd’hui ».

Les deux hebdomadaires analysent les liens qui unissaient Johnny Hallyday et sa fille. Gala décrit la profonde « adoration » que portait Laura Smet à son père. Paris Match affirme qu’il est difficile de « les dissocier l’un de l’autre ».

Laeticia Hallyday effaçait « les messages » de son époux

Paris Match et Gala accablent Laeticia Hallyday et son influence sur le Taulier. Johnny Hallyday aurait selon Paris Match caché le prix de l’acquisition d’un appartement à son épouse pour éviter un « drame ». L’hebdomadaire affirme que la veuve du Taulier effaçait « les messages qui la dérangent » du portable de son époux.

« Je n’ai jamais fait d’interview pour Gala. Encore et encore on ne contrôle rien ! », s’énerve Laura Smet qui s’excuse auprès de ses fans pour le « dérangement » sur Instagram. Et de conclure : « Paris Match + Gala = la tête à toto. »