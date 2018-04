Le zizi de Francky Vincent «ne s'use pas»... Laëtitia Milot dévoile son baby bump...

Francky Vincent est heureux de fêter son anniversaire. — Topphotos/Unimedia Images/SIPA

Jeudi 19 avril 2018

Le zizi de Francky Vincent « ne s’use pas »

Vous ne vouliez pas le savoir ? Trop tard ! En même temps, si vous lisez ces lignes, c’est que la question vous intéresse un poil… Sachez en tout cas que pour son anniversaire, Francky Vincent a posté une photo de lui dans le plus simple appareil, sur une moto en rotin (d’ailleurs, il n’y aurait pas un retour de hype du rotin ?). Le tout accompagné d’un texte d’une finesse inouïe, comme à son habitude. On y apprend notamment que malgré les années, son zizi « ne s’use pas » (un zizi peut-il s’user ?), qu’il est « bien dans son corps » (tant mieux pour lui), et que « toi femme profite de cette foutue offrande » (son zizi donc). Bah oui tiens, tu attends quoi, « toi femme » ? On est en quelle année déjà ? Ah oui, 2018…

Kylie Jenner nous montre sa fille Stormi

Sans transition, outre un zizi, on a aussi eu des nouvelles de la fille de Kylie Jenner. La petite sœur de Kimmy a posté une vidéo de Stormi sur son compte Snapchat, dévoilant une fois encore la petite bouille d’amour de sa progéniture. La preuve :

Laëtitia Milot dévoile son baby bump

Dans le même registre, Laëtitia Milot, qui attend un heureux événement, a dévoilé à ses fans sur Instagram, son baby bump, avec pour légende « réveil en douceur avec ma fille ». Une photo qui n’a pas tardé à attendrir ses nombreux followers, ravis de la grossesse de l'actrice, qui se bat depuis des années contre l'endométriose.