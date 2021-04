Le Prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé — 20 Minutes

Le prince Philip d'Angleterre est décédé.

Il avait épousé la reine Elisabeth II en 1947 à Londres.

Il portait le titre de duc d'Edimbourg et de prince du Royaume-Uni et avait pris sa retraite à l'automne 2017.

Le prince Philip d’Angleterre, l’époux de la reine Elisabeth II, est décédé ce vendredi. Le duc d’Edimbourg était âgé de 99 ans.

Né le 10 juin 1921 à Corfou en Grèce, Philip de Grèce et de Danemark est le dernier d’une fratrie de quatre enfants. Ses parents, le prince André de Grèce et la princesse Alice de Grèce s’exilent en France juste avant la proclamation de la IIe République hellénique. Le jeune Philip passe son enfance entre la France, l’Allemagne et l’Angleterre, éduqué par sa grand-mère et son oncle. Il ne voit pas souvent ses parents, son père s’est installé à Monaco alors que sa mère, souffrant de schizophrénie, est internée.

Une rencontre qui change sa vie

En 1939, le prince grec commence sa carrière militaire en intégrant la Royal Navy britannique. La même année, il rencontre la princesse Elisabeth, venue visiter le Britannia Royal Naval College de Dartmouth avec son père, le roi George VI. La jeune Elisabeth est alors âgée de 13 ans. Philip est son aîné de cinq ans. Les deux adolescents, cousins au 8e degré par la reine Victoria et au 7e degré par le roi Charles IX de Danemark, tombent alors amoureux, et commencent une romance épistolaire.

Sept ans plus tard, le couple se fiance. Avant le mariage, Philip renonce à son titre de prince de Grèce et de Danemark, et se convertit à l’anglicanisme. Il adopte alors le nom de sa mère et devient Philip Mountbatten.

Britain's Queen Elizabeth II and Prince Philip in Ottawa in 1977 on the occasion of her Silver Jubilee year. Ottawa, CANADA - 1977 - SIPA

Le 20 novembre 1947, Philip et Elizabeth se marient à l’abbaye de Westminster, à Londres. Le prince reçoit alors le titre de duc d’Edimbourg. La veille, le roi lui offrait le prédicat d’altesse royale. Un an plus tard, leur fils Charles naît. En 1950, celle que le prince Philip surnomme « Lilibeth », « Sausage » (traduire « saucisse ») ou encore « Darling » (« Chérie » en français) donne naissance à leur unique fille, Anne. La famille s’agrandit encore alors qu’Andrew, qui deviendra le duc de York, naît en 1960. Son dernier frère Edward, aujourd’hui comte de Wessex clôture la fratrie en 1964..

Le règne de la reine

Elisabeth accède au trône et devient reine en 1952, alors que son père vient de décéder. Le duc d’Edimbourg abandonne ses fonctions dans la marine, et devient prince consort et conseiller personnel de la reine. Pour s’adresser à lui, on l’appelle « Monseigneur ». « Il a été, pour dire les choses simplement, ma force et mon étai durant toutes ces années », confie la reine en 1997. Celle-ci nomme son mari prince du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Il accompagne son épouse lors de déplacements importants, et se surnommera même plus tard « l’expert mondial des inaugurations de plaques ». Il dira même en 2001 à la BBC : « Qui se soucie de ce que je pense ? ».

La reine Elizabeth II et le prince Philip, le 12 juin 2016 à Londres - BEN STANSALL AFP

Sensible à l’écologie, il crée au début des années 60 le Fonds mondial pour la nature au Royaume-Uni, le WWF, dont il sera le président pendant 21 ans. « Si nous avons cette diversité extraordinaire sur cette planète, il semble terriblement idiot de la détruire. Tout le monde a un droit égal d’exister ici », confie-t-il à la BBC.

Pour ses 90 ans en 2011, le prince Philip reçoit le titre de Lord Grand Amiral. La même année, il explique à la BBC songer à prendre sa retraite : « J’ai fait mon travail, je voudrais en profiter un peu plus maintenant, avoir moins de responsabilités ». En mai 2017, un communiqué annonce que « Son Altesse Royale le duc d’Edimbourg a décidé de ne plus honorer d’engagements publics à partir de l’automne ». Sa dernière apparition date du 2 août 2017.