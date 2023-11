La tendance est aux friperies, ces dernières années. Les boutiques spécialisées dans les fringues de seconde main poussent comme des champignons, et les clients, en particulier les jeunes, affluent, en quête d’une bonne vieille veste en cuir des années 1970, d’un jean vintage des années 1980 ou d’un survêtement trop-la-classe des années 1990.

Vous aussi, vous sillonnez les friperies ? Dites-nous quels sont les vêtements les plus géniaux, que vous avez trouvés dans ces boutiques ! Un pantalon à pressions Adidas que vous ne quittez plus ? Un bon vieux pull en laine qui vous fait tous vos hivers ? Une jupe plissée que vous n’auriez trouvée nulle part ailleurs ? Un bob un poil ringard, mais qui fait sensation sur la plage ? Des Nike Air collectors ?

Racontez-nous vos plus belles trouvailles dans les friperies, et combien ça vous a coûté. Et aussi, quelles pièces vous ont échappé, parce qu’on les a chipées sous vos yeux, ou parce qu’elles étaient trop chères, ou pas à votre taille. On attend vos témoignages dans le formulaire ci-dessous, dans le cadre d’un article. Merci !