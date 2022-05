Depuis début mars, touristes et Parisiens peuvent s’imprégner de l’univers Christian Dior dans la capitale. Au 11, rue François-1er (Paris 8e), la Galerie Dior se déploie sur 2.000 mètres carrés, faisant voyager le visiteur dans la vie et l'oeuvre du couturier.

Haute couture, parfumerie, joaillerie, ateliers, et même un bureau reconstitué... aucun aspect de la création n’a été négligé. Le nouveau musée est des plus modernes et la scénographie fantasque et éblouissante. Suivez la guide...

« Il est bien difficile de se connaître soi-même. Se connaît-on jamais ? »

Le parcours commence dès l’ascenseur où l'on entend Christian Dior se confier sur sa vie avant de découvrir différentes photos, robes, flacons de parfum, comme autant d'éléments biographiques... « Il est bien difficile de se connaître soi-même. Se connaît-on jamais ? », s'interroge-t-il. C’est à cette question qu’essaye de répondre la Galerie. On (re)découvre la passion que Christian avait pour les fleurs et les artistes avec lesquels il est devenu ami. On prend conscience de ses mutliples sources d'inspiration pour ses looks iconiques.

Au sein de cette galerie, on peut également observer les travaux de ses six successeurs, Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Maria Grazia Chiuri, Raf Simons, Gianfranco Ferré et John Galliano. Mais pas seulement, chaque semaine des nezs, des couturières, des brodeuses etc, travaillant avec la maison Dior se succèdent et viennent parler de leur métier tout en faisant une démonstration. Cela permet de mettre en lumière ces métiers de l’artisanat qui se raréfient.

Un spectacle visuel

Au fur et à mesure que l'on progresse dans la visite, on a l’impression d’avancer dans le temps. Les différentes robes, bijoux et parfums sont sublimés par un spectacle aussi bien sonore que visuel. La technologie nous transporte entre vidéos d’archives et vidéos actuelles. Les décors ont aussi été réalisés pour apprécier au mieux chaque étape du parcours à l'instar, par exemple d'un sol transparent ou d'une espèce de jardin reconstitué avec les robes du couturier.

Le clou du spectacle, dont les images sont devenues virales sur les réseaux sociaux, est la vitrine autour de l’escalier central. Un véritable dégradé de couleurs composé de 452 robes et 1.422 accessoires rétrécis et modélisés via une imprimante 3D. L’escalier étant la dernière étape du parcours, le visiteur peut admirer les plus grands succès de la maison accumulés sous différentes formes et couleurs, un peu comme un bouquet de fleurs. Un bouquet final.