Quiconque a connu, de près ou de loin, les années 1990 a senti le parfum si particulier du patchouli sucré d’Angel. Le parfum culte siglé Thierry Mugler a lancé la mode des fragrances sucrées, gourmandes et entêtantes. Aujourd’hui encore, Angel hante les nez sensibles puisqu’il figure, trente ans après sa création, parmi le top 10 des parfums les plus vendus.

Au-delà de ces considérations olfactives, le décès, à 73 ans, du styliste Thierry Mugler a entraîné une pluie d’hommages. Le créateur culte a habillé les plus grandes stars de ces trente dernières années et a imposé un style futuriste unique en son genre, fait de silhouettes très structurées aux épaules larges.

Une icône de la mode queer

De Beyoncé à Cindy Sander, Thierry Mugler a habillé les icônes les plus populaires et ses créations inspirent énormément la scène queer et drag actuelle.

Et pour vous, que représente Thierry Mugler ? Avez-vous en tête le parfum d’Angel ? Vous souvenez-vous des tenues qu’il a créées pour Madonna, David Bowie ou Kim Kardashian ? Rêvez-vous, secrètement, la nuit, de vous vêtir d’un de ses bodies à épaulettes pour défiler sur une scène sous les flashs ?

Répondez-nous dans le formulaire ci-dessous ou en commentaires.