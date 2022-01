On le disait couturier, il se voyait comme un homme de spectacle ! Les créations audacieuses aux épaules accentuées, décolletés plongeants et tailles corsetées de Thierry Mugler, décédé ce dimanche de mort naturelle à 73 ans, ont habillé les plus grandes stars telles que Lady Gaga, Madonna, Cardi B., Nicole Kidman, Katy Perry, David Bowie, Jerry Hall, Kim Kardashian, Sharon Stone, Cindy Crawford, Estelle Lefebure, et bien d’autres. Quelques heures après l’annonce de sa mort dans la nuit de dimanche à lundi, les hommages au créateur qui a régné avec Jean-Paul Gaultier et Claude Montana sur la mode des années 1980 se multiplient. Florilège.

« Un moment merveilleux dans nos vies »

Après sa retraite, Thierry Mugler a travaillé comme conseiller artistique de Beyoncé, notamment dans la conception des costumes de sa tournée mondiale « I Am… Sasha Fierce ». « Repose en paix, Thierry Mugler », a écrit la chanteuse américaine sur la page d’accueil de son site, sur une photo en noir et blanc d’un Thierry Mugler souriant.

« Vous allez me manquer, Thierry Mugler, c’était un moment merveilleux dans nos vies », a écrit sur Twitter la chanteuse Diana Ross en légende d’une photo avec le couturier lors d’un de ses défilés à Paris en 1990. L’actrice Kristin Davis, alias Charlotte dans la série Sex and the City a publié dans sa story Instagram une citation du couturier en guise d’hommage : « J’ai fait mes propres vêtements parce que je cherchais quelque chose qui n’existait pas. Je devais essayer de créer mon propre monde »

« Toutes habillées de Mugler »

La star de téléréalité Kourtney Kardashian a partagé dans une story Instagram une photo où elle apparaît aux côtés de sa mère, Kris Jenner, ainsi que ses sœurs Kim, Khloe, Kylie et Kendall. « Toutes habillées de Mugler », a-t-elle commenté.

« Je me souviens avoir été si frappée par ma rencontre avec Thierry Mugler. Ce qu’il a bien pu voir chez une maigrichonne de 16 ans au point de la laisser défiler sur son podium au milieu de top models reste un mystère pour moi, mais c’était l’expérience d’une vie », s’est rappelée l’actrice Diane Kruger, partageant un cliché sur Instagram de l’époque où elle était mannequin.

« Personne ne l’a fait comme lui », a salué l’actrice, chanteuse, danseuse, mannequin et productrice américaine Vanessa Hudgens.

« Le Dieu de la mode »

Le couturier bodybuildé a révolutionné la mode a magnifié la puissance de la femme en extrapolant les morphologies, créant de sculpturales femmes cyborgs, aux corps gainés, aux épaules structurées, aux hanches surdimensionnées et aux talons vertigineux. Un apport salué par le monde de la mode.

« Manfred, je suis si honoré de vous avoir connu et d’avoir travaillé dans votre beau monde », a écrit sur Instagram le directeur artistique de Mugler, l’Américain Casey Cadwallader. « Vous avez changé notre perception de la beauté, de la confiance en soi et de la représentation. Votre héritage est quelque chose que je porte avec moi dans tout ce que je fais. » La mannequin Hailey Bieber a partagé dans sa story Instagram un cliché avec le couturier et un croquis de Thierry Mugler. « Parti trop tôt… Le Dieu de la mode… Un homme doux, authentique, gentil. Tu vas vraiment beaucoup me manquer », a écrit le top model Irina Shayk, proche du couturier. « Aujourd’hui, nous avons perdu un autre titan de l’industrie de la mode », a regretté la mannequin Coco Rocha.

Dans sa story Instagram, le top-modèle Georgia May Jagger, fille du chanteur Mick Jagger et du mannequin Jerry Hall, a partagé quelques photographies de sa mère. Jerry Hall était la muse absolue de l’artiste.