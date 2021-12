Même en voyage, le gentleman Phileas Fogg et ses compères, le Français Passepartout et l’intrépide Miss Fix n’oublient pas d’être stylés ! A l’occasion de la diffusion sur France 2 des huit épisodes de la première saison du Tour du monde en 80 jours, adaptation libre du chef-d’œuvre de Jules Verne, portée par David Tennant, Ibrahim Koma et Leonie Benesch, notre sélection de cadeaux rétro spécial globe trotters.

Vous cherchez un cadeau pour votre connaissance qui part sans arrêt aux quatre coins du monde ? Vous cherchez un cadeau pour un enfant qui a l’âme d’un explorateur ? A la fois objet de décoration et objet pédagogique, les globes terrestres et autres mappemondes sont très tendance. Plein ou ajouré, en métal ou en papier, au relief détaillé pour les amateurs de géographie ou épuré pour les fans de design, il y en a pour tous les goûts dans les grandes enseignes comme Maisons du monde, Nature & Découvertes ou But. (1. Globe Travel Beige 47 cm, But, 39,99 euros)

Un jeu pour apprendre à sauver la planète

Toujours à la pointe des recherches scientifiques, nul doute que Jules Verne serait aujourd’hui un féru d’écologie. Lansay a lancé un nouveau jeu baptisé Richesses du monde green qui consiste à préserver l’environnement. L’objectif du jeu ? Devenez mécène et investissez votre fortune afin de participer à la conservation et la protection de la planète Terre et son environnement tout en traversant les continents et voyageant à travers le monde Durant votre voyage, investissez dans des missions environnementales (récolte de blé, aluminium…) et récoltez le fruit de vos bonnes actions grâce aux autres joueurs qui vous verseront des taxes. Attention à ne pas faire faillite et mettre fin à votre fortune en passant par les cases enchères ! Un jeu familial et éducatif dès 8 ans, totalement recyclé et recyclable, pour les Greta Thunberg en herbe. (7. Richesses du Monde Green, Lansay, 26,99 euros)

Il n’est pas toujours évident d’être élégant quand on voyage à bord d’un train ou d’un avion. On est souvent tenté de privilégier le fonctionnel à̀ l’esthétique quand vient le moment de préparer sa valise. Le sac à dos de randonnée multipoches et le sac banane, « ce n’est pas beau, mais c’est pratique », comme dit Florence Foresti. Pour être chic comme le gentleman Phileas Fogg, miser sur un sac week-end et une trousse de toilette en cuir (6. Sac Weekender en tweed à carreau, Berteil, 345 euros et 5. Trousse de toilette en cuir, Bric’s pour De Bijenkorf.fr, 115 euros.) Pour être impeccable en toutes circonstances comme le héros de Jules Verne, rien ne vaut un rasage classique avec un set composé d’un blaireau de rasage en véritables soies de blaireau, d’un rasoir de sûreté à peigne fermé, d’un bol en métal pour monter la mousse et d’un support adapté. (4. Set de rasage en bois et métal avec rasoir Mach3 et bol – Mühle chez Rasage Classique, 107 euros)

L’accessoire incontournable des aventuriers

Nul doute que si l’on fouillait les poches du débrouillard Jean Passepartout, on y trouverait un couteau suisse, l’accessoire incontournable des aventuriers du monde entier. Le couteau suisse Huntsman Wood de Victorinox dissimule pas moins de 13 outils essentiels sous des côtes très fines en bois de noyer. Un fidèle compagnon qui permettra à son propriétaire de parer à chaque aventure susceptible de se présenter ! (Couteau suisse Huntsman Wood, Victorinox, 55 euros) Ibrahim Koma, que 20 Minutes a rencontré à Canneséries, a adopté la casquette comme Passepartout, le personnage qu’il incarne dans la série coproduite par l’Alliance européenne. Un cadeau du producteur du Tour du monde en 80 jours, Simon Crawford Collins. (Casquette Hatteras Laine/Lama/Cachemire, Stetson, 149 euros.)

C’est une partie du voyage que l’on gardera précieusement au fond d’un tiroir. Comme Miss Fix, on consignera soigneusement au stylo-plume, pour ancrer nos émotions, les souvenirs de nos aventures dans un carnet de voyage. (2. Stylo-plume Sonnet, Parker pour De Bijenkorf.fr, 163 euros et Mon carnet de voyages autour du monde, Nature & Découvertes, 14,90 euros. )



Tous les voyageurs sont pareils et rares sont ceux qui ne ramènent pas un petit souvenir de leur périple. Quoi de mieux que des épices pour se remémorer la douce odeur des marchés colorés des lointaines contrées ? (Coffret La Route des Epices, Sur les quais, 35 euros) De quoi s’évader pour les fêtes !